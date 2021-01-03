街知巷聞：敗瓦遍地 大埔碗窰史等待撿拾

昔產瓷傾銷內地 窰業興旺標誌「在後山」

即使碗窰昔日盛產陶瓷器皿，何以遍地碎片？彭玉文說地上許是村民傾倒的次貨，便蹲下來，東張西望，撿起了另一塊顏色近似的，比對拼合，奢想可以重新黏合成一個完整的青花瓷。朱森看了一眼，笑說那只是普通瓦片而已，便轉身再撿起一塊。他反過來，卻見碗底寫着「made in China」，猜想是村民也把家裏打碎的碗集中丟棄在這裏。這挑起彭玉文的戰意，說這肯定是為了增加難度，說不定是旁邊已停辦的碗窰公立學校從前給學生設計的活動，訓練他們從中辨認村內出產。

終於找到我們的沈思帶我們沿石級步上碾磨作坊遺址，說這相信是全港最完整的一個。被鐵絲網圍着的碾槽和碾砣，是以往村民讓牛隻拉碾、將瓷石碾成粉末的工具。馬村長說，當年祖先馬彩淵公來到此處時，投靠此處文姓村民，「走難落來，好的地方都被人霸晒，你係咪走上山？走上山耕田囉」。據說文氏後來賺到錢，便遷往泰亨，離開前將窰業轉手馬氏。窰業曾經興旺的標誌，是後山好多亂葬崗，「不是我們姓馬的，應該是以前住這裏的工人，路邊也好多金塔，一直上山都是墳頭」。瓷具做好了會經水路傾銷大陸，村長說，村民以往要以人手將產品「擔」落陶子峴，存放等待船期，再搬上艇仔運往江門銷售。我們一路走上來時體驗過地勢的陡峭，負重落坡肯定更不容易。村長笑說路現在已被政府拉直了點，從前小孩最愛踩單車一直衝落去「白橋仔」，甚至直衝落淺河，濺起水花濕吓小腳。

樊仙誕神功戲 孩童「零用錢來源」

說起剛才在後方撿拾瓦片，村長說小時候通山都是，他們也不當作寶，早上放牛綁在樹頭，中午放學上山拉牛喝水，把牠們綁到草還未被吃光的另一塊空地時，有空時才會挖一下。偶爾挖到完整的就會拿回家，有碗有油燈。「細路哥讀不到書的，太開放，小息就去看有沒有裝到雀仔。」他們以前會自製磚頭和樹枝裝置捕捉了哥、相思雀。捉來飼養嗎？「沒得養，因為我們有養貓養狗，一養就撲上去了。」所以會把捉到的炸來吃，說是物質貧乏年代下不得已的選擇。

小孩最期待的是每年村內的樊仙誕，四日五夜的神功戲需要有人負責帶位，這些把觀眾帶到座位的小員工可以獲得幾塊錢（後來升到十幾塊）工資。觀眾憑入場券可換領燒豬。因為交通不便，又怕有拐子佬，村裏小孩平常不會走到村外玩，村外人把食油零食上門兜售，掙來的零用這時就大派用場。不夠錢怎辦？還能用穿舊了的破膠鞋交換。

上門閹雞給豬配種 外來者眾

碗窰的村民在1980年代前多以務農為生，種番薯、花生、禾，也種番石榴、碌柚和龍眼等水果。馬村長記得9月是摘番石榴的季節，摘好了凌晨4點要擔去大埔墟賣。龍眼的收成卻省工夫得多，因為他父母同時養雞養豬又養牛，牛糞會用作耕種的有機肥料，種出的龍眼樹大棵好看，會有人上門收購，「判給他，比如300蚊，就不用我們自己摘」。

昔日出入碗窰的外人可不少，有人來收購果樹，也有人看準村內母豬要配種的時機，帶來肥壯豬公上門交配。此外，亦有人上門專門替農戶閹雞，閹過的「扇雞」一般體型較大。村長記得那人「好快手」，「搣咗陣毛，搵把刀，然後搵條魚絲，撐開，切切切，有粒白色嘢，就是雞子啊，拿出來」。

文˙ 潘曉彤

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掌故：窰業不順 從故鄉「招神」求興旺

明朝期間，文天祥族裔文蔭公遷至大埔碗窰一帶，與謝氏共同燒製青花瓷器；清初遷界時他們離開了。在康熙復界後，只有文氏回來，並在今天的泮涌一帶另立文屋村，文氏放棄了陶瓷作業，並在康熙十三年（1674年），在大埔頭鄧氏和上水廖氏兩族鄉耆見證下，把窰業轉讓長樂馬彩淵公——馬氏與族人在家鄉也生產陶瓷，他們接手碗窰後，大量燒製生產瓷碗瓷碟，遠銷至珠三角一帶地區。

據說馬氏族人在乾隆年間，陶瓷生產不太順利，故從長樂請來他們家鄉信奉的行業神樊仙樊進德（明朝人），在龍窰口山坡上，建立早期的樊仙宮，經過歷次修建，最後才遷到現址。

香港開埠後，天主教會開始向仍是清政府管轄的新界傳道，1860年和神父（後來的安西滿主教）、穆神父及梁子馨神父，從荃灣沿古道經鉛礦坳來到碗窰村。1863年中，他們在樊仙宮旁建立新界第一間小教堂，並為一位60歲村民領洗，小教堂同時成為學校。10年後碗窰發展成30名教友的規模，並培育了一位客家傳道員，及客家神父馬俊賢。當年的小教堂遺蹟至今仍存。

到了20世紀初期，據說碗窰的陶泥已幾被挖盡，同時被內地生產的廉價產品爭奪市場，碗窰無利可圖，1932年終告停產，廢置的舊窰基址後來被建為民房。

1983年，港府把大埔碗窰村碗窰列為法定古蹟，在考古調查中，發現到從採礦到入窰裝燒各項工序的遺蹟，包括礦坑、水碓作坊、碾磨作坊、淘洗池及龍窰等，這些都是香港僅有的文化遺產。政府在此設立碗窰展覽廳，展出這裏的歷史和從遺址出土的珍貴文物。

文˙沈思

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生態圈：感知歷史，為將來做些準備

江西文族遷入泮涌，見其後河谷有木柴可燒、有溪水作功、有河海方便運輸，有瓷土製器，伙拍謝氏，乘大明商品經濟發展大勢，在十五十六世紀開拓碗窰，本來只有蛇蟲野獸盤據的河谷，吸引不同姓氏數以千計員工落地生根，遷海令後，在17世紀轉手予客籍馬氏，自燕岩、打鐵岃、元敦下至白橋仔，形成健全產業鏈，此後一直運作到一九三二年，因不敵佛山、石灣現代工業品而停產。

瓷土一直燒製質粗色啞陶器，至宋代江西有昌南，有村人燒成瓷器，傳說獲宋真宗賞識，徵為御品，以其年號「景德」易其鎮名。一二七八年及一三六九年，元及明朝官府在景德鎮設瓷廠，謂之官窰。燒瓷技術普及後官私窰遍佈全國，平貴瓷器皆沿水路跨縣跨省外銷，甚至沿海上絲路運往南洋、中亞、歐洲，用慣笨重器皿的洋人，驚為天物。一七一五年法國傳教士殷弘緒來景德鎮，依產地高嶺山稱瓷土為Kaolinite，中譯「高嶺土」，將燒瓷工序連高嶺土標本寄往法國，歐人自此才懂得製瓷。自命為中國通的輔政司駱克，在英國租借新界前到碗窯調查，見那兒有意大利籍和神父40年前所建聖堂，以為碗窯瓷藝，由和神父傳授，因偏見而生誤解。二零零四年發表的《碗窯陶瓷遺址保育及發展可行性研究》，也存同類誤解。

本地工業史的一頁 客家史的一頁

該研究指碗窰是民窰，產品不似官窰或其他名窰精緻有創意，都是江西、福建民瓷的仿製，在中國陶瓷史上價值不高，「大大影響其市場價值」；又說陶瓷業「並非本土突出工業」，沒有高質成品象徵整個行業。這些準則似在評估現時一間公司而非一處文化遺產，儘管用此準則來量度，也不應用官窰名窰及上市企業的標準來比較。大埔一座山城作坊結合千百鄉民工藝，採用本地資源及明代水力機械在原地運作400年，世上能有幾多家？碗窰全盛期年產40萬件瓷器，行銷淡水，產品包括回教盛水器，很可能是香港最早私營工業出口，不算本土突出工業？

研究又指，馬族之成長和發展是無形資產，價值所在，卻未闡明。碗窰在清初遷海令後停業，復界後文氏於一六七四年售予客籍馬氏。本地民系排擠客家民系，大部分客家人避到偏僻山區落腳，近代史上甚至有段「土客械鬥」時期，因此文馬兩族，在大帽山下同舟共濟，拋棄區分求共對，順利交接碗窰甚至聯盟，本就是一段不凡歷史；馬族迎來樊仙，擴大碗窰生產規模，揚名縣外，客家人在大埔地位提高，與廣府大族平起平坐，其影響力至今不衰，當中馬族要克服艱辛，踏平崎嶇，幹出幾多盪氣迴腸事？

同一研究稱，碗窰現行保育措施不足，難以揭示其文化意義，旅遊及教育設施不足使潛力未發揮，都是路人之見。研究舉出日本、廣東古窰場為發展參考，缺乏可比性。筆者認為溫州蒼南碗窰古村在天然條件上與大埔碗窰極似；尤其兩村保存水碓作坊、碾磨作坊、淘洗池、製坯作坊和龍窰等，如出一轍；至於為供奉的行業神設廟、新建展覽館、保留古道、竹林、老樹，大埔碗窰亦一應俱備；只是溫州碗窰古村停產，人口流失後，物業空置，遺蹟保留、維修或重建良好，雖不至於全部正常運作，至少有具體實物展現，現在成為國家4A級旅遊區，文青打卡熱點；大埔碗窰停產後，連谷內各村近20年大肆發展地產項目，古村痕迹難見，遊人稀少。

大埔碗窰之保育沒引起太多人關心，理由是只被視為一處地方，而非全港議題。可是當香港所有地方的歷史文化，都因為這種理由而遭遺忘、湮滅、銷毁，所謂「全港」也不存在，而化成另一處陌生的空間，那時大家都沒資格議論了。所以，應把大埔碗窰當是全香港去感受去思考好了，兩處可比性也太明顯了。若把兩處當人來看待，大埔碗窰是老人家，香港還未入中年呢。大埔碗窰是本地歷史感最厚最重的地方，無論這位準中年人不知自己是否一定會長成那位老人，跟老人談談天多了解，總能獲得一些靈感或告誡，多少增長自己的歷史感，為將來做些準備。

文˙彭玉文

【Ways of Ruralist Seeing（32）】

{ 圖 } 潘曉彤

{ 美術 } 胡春煌

{ 編輯 } 劉子斌

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