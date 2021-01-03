無定向學堂：寵物搭飛機指南 齊齊整整一齊走

（一）寵物可坐客艙

好消息是，如果你選擇乘搭飛機離開，寵物是有機會與你同坐客艙。只要配合某些要求，寵物及牠的籠就會被當成手提行李，可以讓你帶進客艙。無論寵物坐客艙還是貨艙，下機後也有機會是不用隔離。例如英國、美國、德國、加拿大、日本等國家，如果你準備齊全，落地後寵物不需要隔離。台灣的話，則需要隔離7天；澳洲與新西蘭的時間則更長。

多提航空公司 寵物同行

大部分航空公司對貓狗的限制比較少。我們的例子是帶同兩頭家貓到德國。我們選擇直飛德國的漢莎航空，這免除了在第三方國家轉機的檢疫問題。漢莎航空容許每名旅客，在客艙及貨艙各帶一隻寵物，放在客艙的寵物連同其容器，不得超過8公斤。所以，體型比較大的寵物就只好放進貨艙了。一般而言，寵物容器在不同航空公司，有不同限制。要帶上客艙，一般傾向建議是軟殼，而貨艙的則是硬殼。這些資料登上你心儀的航空公司找找就是了。

另外，許多航空公司對寵物品種也有限制，短頭顱品種的貓狗，即我們俗稱的扁鼻貓狗，很大機會不被容許上客機，要另外使用航空貨運服務。如果對航空公司的限制有懷疑，最好就是電郵他們得到書面回覆，這比較保險。

有一點要加倍注意，如果你的寵物將會放進貨艙，請必須一再提醒航空公司你寵物的存在。無論在訂機票、機場櫃位登記，甚至上機後，都應該提醒航空公司人員，你有寵物放在貨艙。因為貨艙的空氣循環系統，有機會不適合放置生物，如果有寵物在的話，飛機的設定會有所不同，你每次提醒也減少出錯的機會。

因為每班航機也有動物數量的上限，所以你最好在購買機票前，先向航空公司確定還有位置予你的寵物，才購買機票，之後也要立即通知航空公司你會帶同動物。確認好機位，剩下要關心的就是文件事宜了。

（二）獲發寵物健康證明書

帶寵物出境，你需要的是寵物健康證明書。這又分為兩種：一是香港漁農自然護理署簽發的官方動物健康證明書；另一種是由註冊獸醫簽發、漁護署加簽的動物健康證書。除非你前往的國家指定需要前者，否則後者便可。兩者的分別，是前者需要由指定的政府獸醫檢驗寵物後簽發，你需要在檢驗前起碼10天預約，而證書也要等兩天才有。後者只需帶寵物到一般註冊獸醫檢驗，獸醫簽好後，帶同文件到漁護署申請加簽就是了，而加簽時間只需一天。

留意目的地時差

拿到健康證明書的時間點十分重要。以歐洲為例，符合歐洲共同體（歐共體）入口條件的證明書有效期為10日。留意時差！你要確認證明書是在目的地時區的10天內簽發。所以，最好也是在臨近出發日才拿證明書，那即使班機延遲，證明書也沒那麼容易過期。

我們選擇帶寵物到相熟的獸醫診所檢驗，帶同歐共體格式的健康證明書，要獸醫填寫簽發。獸醫剛好也是來自德國，當時她與獸醫助理研究那健康證明書好一會，似乎不太熟悉如何填寫。現在獸醫大概有了更多經驗吧。

截至現時為止，香港在歐共體被視為非狂犬病區，因此程序上，我們省下拿寵物的血液樣本寄給德國實驗室作血清測試的工夫。這是一般中國出口寵物需要遵守的要求。在準備工夫上這樣似乎相對便利。

寵物需要注射目的地要求的疫苗，德國要求貓隻注射包括狂犬病的3種疫苖，並記錄在針卡及晶片上。需要注意的是，請務必記得在植入晶片後，才注射疫苗。如果在有晶片前已經注射疫苗，晶片有機會無法顯示。晶片的格式要求各有不同，請一一確定相關國家的規定，這些細節如果犯錯，小則會害寵物多捱幾針，大則寵物有可能不准上機甚至入境。

（三）到埗後盡快入住酒店

離開香港時，我們的目的地是波恩。當時香港沒有直航波恩的班機，所以到法蘭克福後，租住機場酒店休息兩晚，才轉乘德國的火車到波恩。小貓在酒店能暢展筋骨，也可以在那裏使用旅行用的貓廁所。畢竟在航程中，寵物要一直留在容器裏，我相信那不是十分愉悅的經驗。在歐美國家的酒店，不少也是寵物友善的，但不是所有寵物友善酒店都接受貓隻入住，反而狗隻問題較少。同樣，還是在預訂前先向酒店確認。

登機前6小時 不讓小貓飲食

在登機前6小時，我們就不讓小貓飲食。我帶備清潔用品，在各自的軟殼容器中也放有吸濕地墊，以防牠們忍不住在航程中大小二便。我們的小貓幸好沒有在航程中上廁所，其間也沒有哀鳴什麼。反倒是我，不時推動小貓，確認牠仍有反應。

我們坐的是經濟艙的最後一排，那比較不影響他人。我與妻子本身相鄰而坐，但漢莎航空的空姐看到我們，說自己也有養貓，就幫我調到旁邊沒人的座位，讓我們有更多空間。可能別的航空公司也會這樣做，但我總是對漢莎航空心存感激。

航程中每一次我打擾我的小貓，我就感激德國容許帶寵物進客艙入境。在腦海中想像如果小貓要放進貨艙會怎樣，我就感到不安。牠們兩隻會否被放在一起？如果沒有，牠們在貨艙中又如何找到彼此？不知怎的，我在迷迷糊糊中，又夢到自己也要藏身在貨艙之中，在到達目的地前，我是完全孤獨的，像這樣的夢。

航程的最後個多小時，我吃過最後一餐飛機餐後，又再確認貓的存活，然後終於忍不住餵牠小顆零食，這時小貓才叫了幾聲。不久後，我們降落法蘭克福的機場。

不是所有機場都有寵物檢疫的服務，大家選擇機場時要留神。我們下機時已是半夜，法蘭克福機場寵物檢疫的關口沒有海關職員在，根本沒有人理會我們是否就這樣帶着寵物離開。但我們為保險計，都是找來海關職員，他們用儀器掃到小貓的晶片後，隨便翻看我們準備好的文件，就說我們可以離開了。「歡迎來到德國。」那一老一少的海關職員就這樣笑着離開。

（四）寵物也要拿護照

在歐盟境內，寵物移動非常方便。在國與國之間，寵物可以自由移動，搭跨國火車甚至不用另外購票。雖然在入境時有登記，帶寵物到歐盟國家，最好也是為寵物先拿歐盟護照。

是的！我們的寵物比我們更早拿到歐盟護照。到了波恩安頓後，我們就帶小貓、香港針卡及所有相關文件到當地的獸醫診所，拿取寵物歐盟護照。歐盟註冊的獸醫都能簽發寵物護照，那即日就能拿取了，而且沒有期限，只要護照上的疫苖有效，護照就一直有效，可讓寵物自由出入歐盟及少數非歐盟國家。

「你的寵物叫什麼名字？」波恩的獸醫助理這樣問道。

黑色那隻叫Sputnik，斑紋那隻叫Spiegel。我們這樣說。對，是那人造衛星的名字，和那德國雜誌的名字。牠們在香港的針卡上，記錄着牠們被帶到貓舍時另外的名字。我們為牠們改了現在的名字，從此我們就有責任照顧牠們。

後來，我們又從波恩搬到柏林。有時我也會想，小貓會否埋怨我害牠們總是舟車勞頓？我始終也無法完全了解牠們的心意。但我們始終在一起，在新家的後園，看到狐狸與松鼠。從牠們的反應看來，這些新的經歷，有讓牠們感到愉快吧。有時我在露台向着貓自言自語時，也有告訴牠們，我們何時才有機會回港。根據香港的法規，我們是不可以帶寵物進客艙到港的。在那些可恨的法規改變前，我們大概不會回去了。我對貓這樣說。

必備物件

‧有效寵物健康證明書：

要確定到埗後，證明書在當地時間仍有效。

‧合規格寵物容器：

弄清楚需要軟殼還是硬殼，以及其尺寸限制。容器內應放有吸水軟墊，以及有主人氣味的衣物。

‧寵物香港針卡：

上面應該有寵物晶片的編號，以及已注射疫苗的紀錄。

‧食物及寵物水壺：

寵物如果帶進客艙，最好隨身帶備寵物乾糧及水壺。

注意事項

‧確認到埗機場可以進行寵物入境檢疫，以及其開放時間。

‧登機前6小時盡量不讓寵物飲食。

‧盡量不要讓動物服用鎮靜劑。

‧正式航行前，多放寵物進容器中，使其習慣。又可以多帶寵物到人多的地方，甚至直接到機場去，熟習環境。

‧避免交通時間過長，可以選擇入境後，先在鄰近酒店休息，再前往最終目的地。

‧如果寵物要放進貨艙，請一再提醒航空公司人員，有寵物寄艙。

文、圖˙ 匡翹

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao