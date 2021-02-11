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2021年1月3日星期日
漫畫連載
{探古達人}香港探古專頁 阻拆水庫 挖掘香港封塵舊事
敲出一個腦洞
主教山啟示錄
星期日現場：幻想主教山配水庫……
5年C班RE－U：西餐煮到素菜 領悟因果相續
阿貓阿狗：#93 心痛
同場加映：地下水的鏡像
尋語讀書會：糅合痛苦、關愛與計算的治療文化及黃色經濟 讀《冰冷的親密——情感資本主義的生成》
七情上面：往日蒙羞今天受 新年五步復原法
開門讀書：歷史的無限寫法
同場加映：回顧2020：防疫政策下的演藝求生法
十二因緣：下文
劇透紙背：若2020年只看一齣香港電影：《3cm》
評影習寫：邊境之北旅人來信：《從西伯利亞來的信》
家明雜感：2020年（網上）十大紀錄片
咩世界：第175期 ／運程
漫畫連載：That City那城 Vol. 27
星期日文學‧譚孔文：隱世．流浪．憶蜀樂，《一劍蜀山》變形轉生
家常便飯：北風吹 曬陳皮 果肉熬成紅柑蜜 渾忘一切辛與酸
見字抄經：管治者最理想是「無為」
無定向學堂：寵物搭飛機指南 齊齊整整一齊走
街知巷聞：敗瓦遍地 大埔碗窰史等待撿拾
未來城市：主教山配水庫揭序幕 民間保育戰未完待續
咩世界：第175期 ／運程
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【明報專訊】文•郭梓祺
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主教山啟示錄
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同場加映：回顧2020：防疫政策下的演藝求生法
十二因緣：下文
劇透紙背：若2020年只看一齣香港電影：《3cm》
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家明雜感：2020年（網上）十大紀錄片
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星期日文學‧譚孔文：隱世．流浪．憶蜀樂，《一劍蜀山》變形轉生
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見字抄經：管治者最理想是「無為」
無定向學堂：寵物搭飛機指南 齊齊整整一齊走
街知巷聞：敗瓦遍地 大埔碗窰史等待撿拾
未來城市：主教山配水庫揭序幕 民間保育戰未完待續
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十二因緣：下文
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