5年C班RE－U：西餐煮到素菜 領悟因果相續

小時候總是不明白，執著於小事得失，小三升小四開學的前一晚完全睡不着，因為知道自己成績不好，很可能從A班跌落B班，怕到哭了。還記得老師的宣布方式：從學號1念到35號，沒有學號的，要離開到隔離班房。姓蔡的，英文字母C，頭十位都沒份，小學雞要執包袱了，那時的我緊張得快要吐。今天再看得失，又是另一回事了。以下文師兄的故事的確讓我這個小學雞眼界大開。

黃俊文，一個相識十年多的朋友，世事好像都被他看透，有點「煮到埋嚟咪食囉，唔係可以點呀」的豁達感覺。豁達還豁達，當然也有證據證明他也是人類，就是熱愛金錢。2011年，曾以「金錢師」來形容他，如今對金錢依然如此專一，當然他絕不是拜金主義，我這樣形容他，因為金錢與他的緣分是互相牽引的：他喜歡賽馬，尤其是日本本土的。他投資股票，命中貴人異常多。最重要是他沒有負房產，真的一身輕。

10年前訪問後不久，文師兄便轉到尖沙嘴的西餐廳工作，有日他收到一個電話，一個朋友介紹他到一間寺廟工作，那時寺廟還未竣工，仍是地盤，朋友推薦他到廟內擔任廚師長。寺廟內當然是要煮齋菜，不能煮五辛。因為葱傷腎，蒜傷心，韭傷肝，渠傷肺，薤傷脾；更要全素，不添蛋、酒、奶製品。其中蛋類較特別，不可攜帶或烹煮雞蛋，但可以使用含蛋的製成品如海綿蛋糕或餐包。小時候，文師兄在家族經營的茶餐廳幫手，接着到親戚經營的日式餐廳工作，亦到過蘭桂坊的意大利餐廳和一間歐陸菜餐廳打拼。除了自學日文，他亦把握機會在西餐廳工作時學習英語，曾經在金鐘一間著名扒房3年，穩打穩紮練好烤扒技術。當年訪問他之時，他是上環西餐廳的主廚。即使從事廚師多年，在寺廟當廚師長仍是一大挑戰，但他沒有卻步更一口答應。

寺廟廚師 一天流程

儘管文師兄沒有皈依佛教，他卻深信因果業障。「很早前認識廟內一個有緣人，在廟內當義工期間，他被診斷患癌症，嚴重得只剩數月命，但他沒有因此停止廟內義工工作，繼續抄經，幫忙打理寺廟，結果生存至今，他的身體狀况，我就沒有再追問，只見他仍精神奕奕。你話這是神蹟嗎？我唔知，因為我無從驗證，但我是相信世界上有因果報應。」文師兄娓娓道來。

「不如介紹一下寺廟做廚師的工作流程。」影子雙眼發光，嘴角上揚地問。文師兄解釋：「廚房的工作主要照顧寺廟內所有人員的早午晚三餐，包括僧侶、花王、保安、各職員和義工。用餐時間分別是早餐6:30、午餐11:30和晚餐4:30，唔好睇小用餐人數，加起來每個時段都有約200人。我通常負責午餐和晚餐的部分，早餐由其他同事處理。」

齋，不齋 擺盤煮法多變

影子非常好奇寺廟內的菜式及供餐模式，文師兄說：「用餐模式主要為自助餐，會有三種菜式提供：一款是清菜；一款是有汁的菜式如燜瓜菜、咖喱雜燴等；一款是清蒸或油炸菜式。還有供奉完神明的水果，也供眾人享用。」

用餐的場地裏有一個咖啡角落，供寺廟內眾人飲用咖啡和享用甜點。文師兄的工作時間為早上8時至黃昏6時。不要以為他的工作如此輕鬆，他還要為廟內的大人物設計特別的齋菜，還有凡與佛教有關的節日，也要額外準備不同的點心或甜點，供善信享用，每次活動的場面也異常墟冚。尤其是每次禪修，所有食材及工作量都倍增。

欣賞日本人對美的執著

文師兄對齋菜的擺盤和煮法很有要求，他不想自己的出品墨守成規，於是將菜式混合日本元素，想改變眾人對寺廟齋菜的看法。「我好欣賞同熱愛日本文化，欣賞日本人對美嘅執著，去到盡嘅天性。特別傾情京都，古老日本味濃。」他日文了得，能夠無障礙地在日本生活，回想2011年時他的夢想是到紐約French Culinary Institute進修，現在卻希望在日本過退休生活。

除了日本京都的古文化令文師兄醉心外，日本還有一類人是他最欣賞的，就是日本騎師。「日本有數個大馬會，亦有很多地方馬場，逢星期一至五都有賽馬，某些地方的馬場規模似香港以前的荔園，而大馬會則像香港沙田馬場般盛大，日本的投注方式跟香港差不多。我欣賞日本騎師的拼勁，能在比賽中牽領一隻弱馬跑贏大熱馬，騎師絕對唔止係運動咁簡單。」

文師兄似乎也是一隻不受拘束的馬，2014年，他決定暫別寺廟工作一年，遊歷亞洲，體驗不同文化，到日本、台灣、越南等地品嘗街頭小食，遊走各國的街市、菜市場、魚巿場等。重回香港後，他到一間素食餐廳工作，輾轉間，他還是回到昔日的寺廟煮菜。

與佛因緣 信因果報應

影子覺得文師兄經歷過很多轉變，但他的內在好像沒有動搖過。「我覺得自己老咗好多，未結婚，因為我唔想結婚，亦唔想要小朋友，香港根本唔適合小朋友生活。又或者緣分未到，不過我幾享受現在嘅生活，住處很接近工作地點，公餘時間充裕，多了時間放在興趣上。」文師兄笑道。

問他身在寺廟多年，有沒有受佛教的影響而有皈依的想法？他的答案是沒有，但相信因果報應。「其實我係以打工仔心態返呢份工。做好自己本分，又有收入，何樂而不為。」

工作多年，亦見過不少趣事，廟內有僧侶喜歡吃薑、南乳、辣椒及各香料。曾經有一個中年女士剛入職工作，文師兄無意間發掘了她很拿手麻辣、四川辣、川菜水煮類的菜式，讓僧人大快朵頤。他曾侍奉過一些大人物，影子好奇究竟要用什麼樣的菜式招待他們？文師兄說，髮菜燜冬菇已足夠令他們吃得開懷，其實他們吃的也是很簡單。

植物肉煮齋菜

除了常見的蔬菜瓜豆外，寺廟也會使用新興的植物肉作食材使用，不同公司配方不一樣，一些公司的植物肉採用植物蛋白、葵花籽油、椰子油和水製成，內含的鐵質、蛋白質與牛肉相近，而脂肪含量卻較牛肉少。一些義工享用過後還得意洋洋地說：「戒口了多年，終於吃回『牛肉』了。」除了植物牛肉，影子也吃過植物豬肉，製成咖喱炸「吉列豬排」，當然口感不會像真的豬排，但味道的確有肉油炸過的香氣，原來科學家發現肉燒焦過後所產生的香氣來自肉內的血紅素分子，於是科學家利用酵母發酵，生產一種存在於植物內的血紅蛋白，加入植物肉令它們在煎炸後釋出「肉香」。文師兄甚至覺得這是很厲害的發明。他亦不介意「齋口唔齋心」的說法，只從欣賞的角度來看這食材。

有人的地方便有是非，寺廟也不例外，但文師兄能做到今天，總有他過人之處。「我凡事做好自己本分，凡事盡力，無論幾大型的法會，也能協助順利完成，所謂行得正企得正，不易被中傷。」

擁有自己的餐廳，曾是文師兄的夢，現在還有此打算？「無咗啦，哈哈。在香港開餐廳，100蚊內賺到20蚊已經好叻，租金太高，成本效益不成正比。加上呢年半嘅經濟環境，現在受疫情影響，又限聚令又晚市六點後禁堂食，點搞？好難做。」

想入行當廚師的新人條路難行嗎？「入行就要保持清醒，香港已去番未有自由行前的經濟狀况，加上全球經濟受疫情嚴重打擊，大家都自身難保。如有上網做過功課，其實香港樓價某部分已跌了兩成。近年出現好多劏房單位，面積細但呎價貴，形成高樓價假象。加上之前政府防疫措施資助有限，倒閉潮和裁員潮現已陸續出現。」

文師兄的願望是和家人去旅行，以後希望家人及自己生活安穩。在影子眼中，他的願望暫時很難實現，很多人也有類似的疑問：疫情幾時才會完結？什麼時候各國會解除封關措施？眾人的願望會否變成奢望？不過，我相信，只要未絕望，還是有希望。

"Comfort food"：消夜牛筋河

文師兄的comfort food相信也是大眾的口味，就是牛筋河加紫菜配凍檸茶，又或是雞髀燴意粉，這些都是他從小吃到大的香港情懷。從前做飲食業一放工已是深夜，回到屋企附近餐廳吃消夜，這就是他一天中最放鬆的時候，這兩樣食物是他最喜歡吃的消夜晚餐。

其實由正式做初級廚師（junior）開始，每天朝九晚十，基本上全日時間賣了給公司，工作令自己好像失去靈魂。所以放工後腦袋便會立即關機，吃飽了便回家睡覺，明天又再回公司拼搏。這些comfort food對他異常重要。

簡介：翻看2005年西廚班及甜品班畢業照，這班同學現在過得怎樣？2011年，我走訪他們埋首的廚房，大談夢想，看着各人努力闖出一番天地。10年後的今天，決定逐一相約他們，看看夢想變成什麼模樣。

（本欄每月第一、三周刊出，下期影子將重訪Karen。）

文˙影子

圖˙受訪者提供

插畫˙吳浚匡

美術•張欲琪

編輯•蔡曉彤

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