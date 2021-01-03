主教山的存在，就是一個更大的佈局的骨節眼。

山頭主義

維港兩岸山脈環抱，中間天然深水港，港島海岸平地狹長，九龍半島相對平闊，但其實散落着多個一百、幾十米高的小山丘。由尖沙嘴的大包米、九龍公園、最高的何文田，加多利山、主教山以西的嘉頓山、官涌山等，淹沒在石屎森林中，需近看而無法遠觀，而旺角就是三面環山的盤地，以至長年水患。

即使不少已削低甚至夷平，仍透露着格局：河谷變成大道，教會學校各據山頭，而紅磡馬頭圍區則被長期隔離等等。而主教山，則是獅子山腳的一個副峰，自成一席天地，與東側九龍仔公園格仔山，西側嘉頓山，都因配水庫設施而保留作休憩用地，在市區中保留悠閒的氣泡。

獅子山下犬牙交錯

山頭的存在亦對發展進程產生折射、干涉等效果，原來偏遠的山頭在城市擴張下變成旺中帶靜的優越地段，形成多面向、犬牙交錯的權力地景。

主教山東邊是又一村，緊貼大坑東邨，而南山邨與城市大學教職員宿舍亦僅一街之遙。而階級懸殊的空間，又因活動路線不同、使用不同的地鐵站而限制了交集，唯獨石硤尾公園，一邊是山上的低密度，一邊是普羅世界，兼有兩種性格。

因為沒有單一的坐標，九龍區迷人，也令人迷路。在港島北，電車路及與其平行的（也就是不同年代的海岸線），是極有效的導航參考，然後一邊山，一邊海，不易迷失，然而在九龍，零散的地勢產生不斷變奏的路網，以及城市氣場。時空夾縫中的漩渦，多有趣的中介之地。

借勢而行

隨着1898年新界租借條約，界限街（當時昂船洲北端向東延伸之無形界線）以北的九龍山脈，正好用作集水區。作為九龍水塘的配套，主教山借地勢下通油麻地泵房古蹟，將九龍半島變成宜居之地，亦促成香港北擴，經濟發展。既借地形之便，亦順歷史步伐。

百年前留下的格局，至今城市早已遠遠超出當時的邊緣，樸素的公共建築及空間自然不合乎先進及亮麗的要求。但地形實為了解九龍以至香港的極佳框架，而且「過時」亦是另一個可借之勢，歷史的層次對城市的檔次、居民的生活質素及精神健康以至旅遊業至為寶貴，有錢也買不到。

天方地圓

說回配水庫，圓形柱陣的分量，正能擔當因種種脈絡而來的可能性。而位於地下但又有海拔的雙重性、底下貫通的地鐵、舊輸水管道中水壓與高度的關係，2018年的藝術作品「大禹之後」破天荒以香港的大型公共設施作素材，正在東側大坑東運動地底的大型儲洪庫，以節制的燈光效果，點出其隱藏的力場，將文化歷史化成直觀甚至感官，呼應世界大勢，叫好叫座。功能性的誠實設計，流露出來的物質文化及管治態度，藏於地底，以結構提供可能性，對照一些高聳的標誌，開放的口號實則相反，發人深思。

文˙洪磬

圖˙賴俊傑

編輯•蔡曉彤

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao