4大系統 連接形式要搞清 拆解「燈謎」 入手智能LED

在選購智能家具前，要先了解香港較主流的4種Smart Home系統，包括Apple HomeKit、Google Assistant、Amazon Alexa及IKEA Home smart。不同系統對應的裝置不同之餘，功能上亦可能有一些分別。先看清自己家居打算搭建哪個系統，才決定選購哪款燈具。

‧Apple HomeKit 果粉專用易上手

Apple開發的智能家居系統，只要家電對應HomeKit，就可以利用iPhone、iPad、Mac及Apple TV等Apple產品來遙控，亦對應Siri語音操作。HomeKit系統可以設定自動化場景，如天氣熱時自動開冷氣，天黑或回家後自動開燈等。比起其他智能系統，HomeKit的App內操作較易上手及直觀，利用最新推出的智能小音箱HomePod Mini的Siri操作及互動亦非常方便；最大限制是僅Apple產品才可操作。

‧Google Assistant 功能齊彈性高

功能上幾乎與Apple HomeKit睇齊之餘，最大好處在於android或iOS裝置都可以使用。用家可以透過Google Home、Google Home mini等智能音箱系列來語音操作，亦可以使用android手機或iPhone的Google Home App或Google助理來遙距操作。另外，部分智能電視機已內置Google Assistant，亦支援語音操作，是一大賣點。

‧Amazon Alexa 只識聽英文

來自美國的Amazon Alexa，對香港人來說相對較少認識。因為主要用Amazon Echo、Amazon Echo Dot等智能音箱（香港較難購入），或是android／iOS手機上的Amazon Alexa App來操作，而且只對應英文語音，亦都是一個難題。

‧IKEA Home smart 玩盡各大系統

IKEA自家的智能燈具系統，可以統一在IKEA的Home smart App內作遙距操作，但它最大好處在於可以加入Apple HomeKit或Google Assistant的App內使用，而且沒有任何障礙。

小家庭駁Wi-Fi 大戶宜搭「橋」

選購智能燈具，除了要注意家中的智能家居系統外，亦要留意連接網絡。現時有兩種主流形式，包括ZigBee通訊協定、Wi-Fi傳輸協定，兩種連結方式無論在安裝及設定上都有很大分別。

1. ZigBee

家居網絡須連繫一個專用橋接器（bridge），然後再連接多個智能燈，形成網狀網絡，互相傳遞信息。優點是只需要一個IP Address就可以連接多個裝置，如家中有很多智能裝置，如手機、電腦、平板、電視等，還有十多支智能燈裝置的話，ZigBee可令router的負荷減少；缺點是需要多購一部專用橋接器，設定上亦麻煩一點。

2. Wi-Fi

Wi-Fi連結協定就簡單一點，每一件產品都有一個獨立IP Address，直接連結家用router，設定較簡單，適合家中智能產品不太多的小型家庭。由於一般家用router只可連結數十件產品，太多裝置可能會無法連結。

文：JJ

編輯：林曉慧

美術：謝偉豪

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