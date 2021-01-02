純素珍珠奶茶減邪惡 清甜不膩

位於中環擺花街的茶飲店Mother Pearl圓貝，主打以天然食材手工調製的珍珠奶茶。他們自家新鮮製造無麩質Mylk植物燕麥奶、杏仁奶及火麻奶，另選用椰糖、羅漢果糖與黑帶糖蜜等天然代糖，搭配來自本地著名茶室Teakha（茶家）旗下手工茶葉品牌Plantation茶莊的茶葉。珍珠同樣是自家新鮮製造，主要以木薯粉混合superfood（超級食物）而成，質地煙韌，分別有辣木珍珠、薑黃珍珠、活性炭珍珠和巴西莓珍珠4種口味，並以羅漢果糖煮成。與一般添加精製糖的茶飲相比，味道清甜不膩，店家更聲稱不含添加化合物。

店內還提供椰果、奇亞籽、仙草、超級食物粉、營養蛋白粉等多款配料，供客人自行配搭。現時更推出全新黑蜜系列，包括黑蜜米蓋、黑蜜布甸和黑蜜果凍烏龍3款飲品，由天然甜味劑黑帶糖蜜製成，以取代近年大熱的黑糖珍珠奶茶。

●Mother Pearl 圓貝

地址：中環擺花街25號

查詢：3596 5100

註：每款飲品均設有小號（petite）和正常（regular）杯裝尺寸可供選擇，本文所示價錢為正常尺寸

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