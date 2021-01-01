一人劇場 是觀眾也是主角

有沒有想過成為戲劇表演的主角？在《與物俱增》這個「一人前」光影裝置試驗場中，沒有完整結構起承轉合的劇本，也沒有演員，但有燈光、聲音、道具、布景。走入其中，整個空間只有一人，你就是觀眾，也是表演的主角。負責這個項目的陳一云及張潔盈，希望觀眾在這個「流變」的空間，打開感官，體驗自己與物質、環境之間微細而珍貴的糾纏。

不太懂理科的記者觀察實驗裝置良久仍摸不着頭腦，但又會繼續研究各種生物和物理學圖片、化學筆記、書本和投影等。自己由觀眾變成解謎的人，到底物質是什麼？科學如何創造和研究物質？

擔任意念及創作的陳一云，介紹了漢斯—提斯．雷曼（Hans-Thies Lehmann）提出的「後戲劇劇場」（postdramatic theatre）理論。形容自1960年代開始，劇場創作人希望打破戲劇創作都是環繞文本而出發，燈光、聲音、舞台設計等服務並呈現文本的常規；由被動地坐在觀眾席，台上的演出與台下的觀眾隔着一堵牆，到成為戲劇一部分，並會主動闡釋表演的元素與意義。

無限制觀看流程 自選位置

陳一云說作為觀眾，很容易期待自己的行動會有直接的反應，例如按一個按鈕就有效果出現，然而陳一云安排的效果不是如此「直線」，有嚴謹的大結構，但不會有規定的觀看流程和預設的主要觀看點。這一種互動關係，需要觀眾選擇自己看戲的位置，造就很多觀眾要選擇然後不知如何是好的時刻。這種感覺也是今次作品一個很重要的概念，「糾纏」（entanglement）。

負責戲劇構作的張潔盈，也有做戲劇教育的工作。她表示表演後會爭取機會跟觀眾討論，看看他們在劇中體驗到什麼。她說自己珍視的是「微小的行動」和「長時間的觀察」，參加者的體驗時間長約半小時，觀眾好奇了解完一輪，因為尚有時間，都會主動去探索更多；回到根本，張潔盈說︰「藝術最重要是刺激人去思考、尋找和發現。」在記者到場前的場次中，張潔盈說有些觀眾會花20分鐘去看一個水泵，她認為，觀眾做出與日常不同的嘗試，已經是改變的一種。

要令不同元素交疊而引人思考，也需要理論、研究。陳一云舉出一個例子，她設計的燈光不停轉變，不同燈如鎢絲燈、LED燈和光管，在不同位置如何發光又熄滅，其實參考了奏鳴曲和多聲部音樂的結構。又，陳一云是病理科醫生，所以場內的科學理論有根有據，例如用上量子物理學家巴拉德（Karen Barad）的文本，陳一云說︰「醫學科學是我創作的養分，同時創作又讓我反思醫學科學，兩者已entangled。」

主辦單位「樹洞」的「一人前體驗劇場系列」策劃盧韻淇表示，本來的構思是透過私密度高的劇場形式，嘗試模糊劇場邊界。此系列上一次的表演是關於中國民運人士劉曉波的美學研究，今次就放在科學上，題材在香港少見，包含了粒子運動、生物結構、新唯物主義等元素，同時鼓勵觀眾重新運用封閉多時的聯想力與創造力，在一人劇場中觀照自己。

●《與物俱增》一人前光影裝置試驗場

日期︰即日至1月17日

時間︰根據登記時間而定，每節30分鐘

地點︰艺鵠藝術空間（灣仔軒尼詩道365至367號富德樓6樓）

票價︰免費，須繳付$50留位按金

預約網址︰forms.gle/eVXawcPdP3Ct5aHV7

文：胡筱雯

編輯：王翠麗、王素怡

美術：謝偉豪