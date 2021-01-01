用自己方式去享受 落街散步 發掘日常空間美

黃宇軒曾在《明報》「星期日生活」的「街知巷聞 Ways of urbanist seeing」專欄分享50多條散步路線，2020年初有意進一步推廣本地遊，趁年中多人談論staycation或郊外景點人頭湧湧，更覺得要推出一些東西「『捉住你隻手』帶你去行城市」。他和攝影師曾梓洋曾經一起散步，想過把這件事影像化，而觸發他們萌生這個念頭的是兩個影像作品。第一個是日劇《在名建築裏吃午餐》（名建築で昼食を），上班族女主角在觀察城市時感到治癒，跟建築模型師漫步城市討論建築和人生。第二個是Kraig Adams的YouTube頻道，他的影片有別於YouTuber第一身角度的拍攝方式，以第三身角度拍一個人行山的過程，他們就想不如來一個城市的版本。

「懷疑人生就去散步」的影片，也是以第三身角度拍攝，不過拍攝和步行由兩人負責，曾梓洋負責攝影，黃宇軒負責走路，有時請來特別嘉賓一起散步。現在頻道已經發布9條影片，足迹遍及土瓜灣、油麻地、石硤尾、中文大學、寶馬山、北角、將軍澳和觀塘。第一條影片在10月初登場，至截稿前有3700多人訂閱，最受歡迎的影片觀看人數過萬。

散步的魅力 未知路上所見

帶着相機腳架去散步，跟純粹散步和做文字紀錄不太相同，找到有趣的地方就要停下拍攝，曾梓洋說到與真實散步不同之處在於「節奏」，但他們都着意維持輕鬆氣氛，說是「不可以為拍而行」。他們不會規劃在哪拍攝，要拍什麼畫面，又或做site check，黃宇軒認為這樣「才掌握到散步的魅力，就是要去看當日遇到的事情」。他用最新去觀塘散步的影片為例，出發前不知會去哪裏，只知道藝術家蔡清而帶他們由自己成長的翠屏北邨，走到觀塘工業區。有觀眾留言，讚他們「由日頭拍到天黑」，實際上他們不過由下午4時走到6時，拍到累了會到咖啡室坐坐，拍攝很隨性，很少檢查拍得好不好，「多數一take就算」，不想散步的人重新行，會像在演戲一樣，也不想拍攝時間太長，維持在2、3個小時內，「因為我們最初的構想，就是一次充實而又沒有太多負擔的散步是2個小時的」。

他們覺得散步不是專家的事情，而帶着他們的視角隨意到家樓下走走，也可以發掘城市的美，黃宇軒就邀請過同為街坊的記者陳裕匡去散步，他倆都住將軍澳，影片中的將軍澳沒有我們想像中沉悶。那視角是什麼？黃宇軒先分享︰「我會叫做『日常空間的美』……是一些只要你個心靜下來，就會覺得靚的東西。」他們到北角散步，特意不去「打卡」景點春秧街，去看多數人不會留意的地方。曾梓洋的視角中，覺得有趣的是︰「在城市中走，一定是看一些人為的痕迹。」北角片中有一個位置，行人路窄，路人肩摩接踵，卻有個布販擺檔，把衫掛在圍封銀行的白板上，「幾件事拼湊起來，恰巧就是一個位，不知如何說，你覺得好人為、好不自然……」黃宇軒接上︰「之後我們轉個彎，就見到有個攤檔擺滿了大閘蟹呢！」

乍聽下來也覺有趣，但又說不上一個所以然。他們說起藝術家Richard Wentworth，在倫敦國王十字（King's Cross）居住了20多年，常去散步，著書Making Do and Getting By，記錄他在國王十字拍的照片，他時常會留意人們如何用創意去解決生活難題，例如用車門修補圍欄等。這種由下而上，在沒有資源的情况下用意想不到的方式去達到目標，是民眾的策略（tactic），相對政府官僚機構、興建大型建設的戰略（strategy）更靈活，也就是法國哲學家德塞杜（Michel de Certeau）著作《日常生活的實踐》（The Practice of Everyday Life）中所說的「making do」一詞，亦即權宜之計，德塞杜認為這是民眾在日常生活中的抵抗。黃宇軒認為曾梓洋提到北角的有趣畫面，也是城市的核心價值之一，他提到近日喜歡的書，視覺文化教授Richard J. Williams的Why Cities Look the Way They Do，城市為什麼有趣，「他（作者）會說並不是這個角落那個角落，而是這裏有個迴旋處，那裏有個欄杆，加起來好像不是有個人規劃的，無論多厲害的城市規劃師，也不會規劃到所有事情……其實是很多人的意志組成的狀態」。

另外一個視角是建築上的美，土瓜灣那集他們去的樂民新村，是建築師司徒惠的作品，黃宇軒覺得影片「算是有突出他的美學，（屋邨）依山而建，有些很簡單的，例如有天橋連接屋苑和地下，這些細節的經營，這一種建築的好看之處未必很突出，但是很有生活感」；又好像石硤尾那集，他們去了彩龍大酒樓，是八角形的建築物，這些現在不是景點的地方，但黃宇軒覺得應該是很受歡迎的。

「去享受那個空間，空間就屬於你」

城市有人的意志，卻也讓人在營役中變得庸碌，所以懷疑人生就去散步，有一個重要的前提，是「懷疑」，就是觀察城市的開端。黃宇軒引用約翰．伯格（John Berger）「觀看的方式（ways of seeing）」理論，如何觀看是一種權力關係，想你怎樣看你就怎樣看，那你用自己的方式去享受，就是一種反叛的觀看。曾梓洋說︰「你本身要有一個懷疑的態度……如果你沒有這個心情，由A點到B點去完成件事，城市不會在你面前展開的。」黃宇軒說︰「有一件事是別人搶不走的，你不會憑着觀察就能拯救世界，但至少那個觀察是屬於你自己的……我常跟學生說，你落去如何看，如何去享受空間，空間就屬於你的了……觀看是我們最後可以做的事情。」

空間觸及感情 觀看使人痛苦

他們說到後來，回想構思計劃初期，除了日劇和YouTuber外，構思也來自那段最憂鬱的時候，《國安法》通過了，日常生活充斥着內疚的感覺，但大家又好鍾意香港，他們就想，日子好難，有什麼做了又不會覺得內疚，又不用付出太多呢？散步好像是這樣的事情。如果要牽扯到政治，好像就要談分配土地、都市重建等話題，但黃宇軒說︰「到頭來你會着緊一個地方，是因為那裏有美，有感情，有記憶……因為空間一定觸及感情和觀看。」觀看會使人痛苦，曾梓洋有些朋友，落街看到一個角落會突然哭起來，他們的影片有很多人留言說看到哭了，特別是說自己離開了香港的觀眾。有一刻他們提到城市一直在變幻之中，黃宇軒說了句「你不能夠兩次踏入同一條河流」，如果可以為城市留下一點紀錄，讓人對這個地方有多一點注意，套用曾梓洋的說法，「都算是有些功德了」。

●「懷疑人生就去散步」YouTube頻道

網址︰youtube.com/c/doubtwalk

文：胡筱雯

編輯：蔡曉彤

美術：張欲琪

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