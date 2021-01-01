新年登龍脊行大運 無敵海景 人人可擁有

鍾子健（十仔）既是野外定向教練，亦是獨木舟教練。行山資歷逾15年的他，常在各區山頭尋寶，熟悉本港山徑。今次十仔推介的路線，全程約9公里，不算太長，而且上落幅度不大，累計上斜幅度約300米，中途又有多個撤退點，可隨時落山，極適合新手。疫情肆虐下，如果想趁長周末出遊，他提醒一定要提早出門，避開人潮；他更建議如果時間許可，選在閒日來行山就有機會靜享遠足樂趣。

沿途「小龍」帶路 不怕蕩失

一行人於港鐵筲箕灣站集合，整裝後登上新巴9號前往土地灣（石澳道）站。甫下車已見起步點有個「龍脊」指示路牌，畫有一條可愛小龍（圖），十仔說沿途的路牌也可見這小龍標誌，只要跟隨而行，不怕迷路。

我們按路牌指示踏上梯級，徐徐前行大約20分鐘後，右手邊見到一個小小觀景台，前方無遮無擋，可望到土地灣及紅山半島，景色迷人，幾乎每個山友經過，都會停步影相。然而，十仔笑言，這只是「頭盤」，之後的路段尚有大量靚景打卡位。

肥鼠石、肥「標高柱」鬥可愛

跟龍脊路牌指示前行約20分鐘，於分岔位轉右，開揚海景隨即映入眼簾，我們不期然放慢腳步，細賞眼前美景。再前行不出10分鐘便到達第1個checkpoint：肥老鼠石，這塊巨石遠看像一隻頭細身大的肥老鼠，相當趣怪。十仔指出，附近有多顆奇形怪狀的大石，例如有一名為抱人石，只要加點想像力，不難聯想到一個成年人抱着小孩。眾多巨石中，他認為肥老鼠石的像真度較高。奇石當前，我們忍不住瘋狂影相，十仔再三叮囑我們要小心別走近崖邊，更千萬別爬上大石，以防失足發生意外。

影飽相後，我們原路返回分岔位，繼續隨龍脊路牌指示行，約半小時後便到達「打爛埕頂山觀景台」。十仔表示，由打爛埕頂山至雲枕山的一段山路，高低起伏，遠觀如飛騰中的龍背，因此得來「龍脊」之名。而這觀景台雖然只有海拔284米，但景觀非常壯麗，可以飽覽石澳、大浪灣及東龍島等景色，賞心悅目。

值得一說，在打爛埕頂山觀景台旁看見一個「標高柱」，它的外形和平常所見的標高柱稍有不同，較為粗身，造型十分可愛，吸引不少山友拍照。記者向地政總署大地測量組土地測量師李嘉駿查詢，他指出，打爛埕頂山觀景台旁的「標高柱」，其實是主導線測量站，作用和三角網測站差不多，兩者都屬大地測量控制站。這個肥大外形是舊式截頂圓錐形體的控制站，其設計受當時施工技術限制而定，但不會影響實際功能。

清幽歐洲風石橋好猛鬼？

我們沿山徑再前行約5分鐘，便到達第2個checkpoint：龍脊觀景台，這處可欣賞赤柱半島、大潭灣甚至遠眺南丫島。大家可在此處的長椅休息，面對美景暫且「放空」一陣子，拋開城市的煩惱。休息過後，我們繼續隨龍脊路牌指示方向行，往後的路段主要是平路及落樓梯，輕鬆易行，我們可邊行邊說笑，但要留意，正因這段路以平路居多，吸引不少越野跑人士來此操練，行山人士最好靠在一邊行，避免「一字形排開」，阻礙去路。

一行人慢慢行，向大潭峽路標方向走去，經過石澳道及大潭道迴旋處後，便到達第3個checkpoint：東旅指揮部。十仔提到，當年日軍侵佔香港，英軍在港島區設立不少軍事設施，這個是其中之一，當年駐港英軍分有「東旅」及「西旅」兩個部隊，東旅指揮部設在大潭峽，附近亦有些掩蔽體及機槍堡。東旅指揮部日久失修，最可惜是被人當作垃圾站，棄置了大量廢物，眾人看見這個情况也非常惋惜。

離開東旅指揮部，越過大潭道轉入分岔路，向西灣濾水廠方向前行，約15分鐘後便看見最後一個checkpoint：大潭峽石橋。從遠處已看見這條帶點歐洲建築風格的石橋，橋旁邊便是引水道，環境清幽。十仔指出這橋又稱為「猛鬼橋」，記者翻查資料，發現網上有指日軍曾在此處大開殺戒，甚至有傳晚上會聽到日軍步操的腳步聲，一想起已不寒而慄，但事實無從稽考。儘管如此，十仔認為這橋身設計優美，是影相的好地方，特別是橋墩位置，更充滿歐式風情。

在石橋影相歇腳一輪後，我們走過石橋，徐徐向下行約半小時，到達柴灣興華邨，便完成今次行程。從興華邨約走10分鐘可到柴灣港鐵站，附近也有多條巴士路線可達港九各區。

■起點：

土地灣（石澳道）→（50分鐘）①肥老鼠石→（35分鐘）②龍脊觀景台→（50分鐘）③東旅指揮部→（15分鐘）④大潭峽石橋→（30分鐘）終點：柴灣興華邨

全長︰約9公里

需時︰約3小時（不連拍照休息）

起步點︰土地灣

■交通

起步：筲箕灣乘新巴9號於土地灣（石澳道）站落車

回程︰興華邨步行至柴灣港鐵站

溫馨提示：

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■有片睇

想欣賞更多美景？立即去片：

bit.ly/3rH111S

文：許朝茵

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

電郵：http://feature@mingpao.com

[由我帶路]