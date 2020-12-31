遊戲世界行天橋 入編輯室打卡 網店「動森開島」 潮衫任選

Cafe嘗虛擬咖啡 健身室靜觀冥想

任天堂Switch平台的《集合啦！動物森友會》是一個生活模擬遊戲，玩家在遊戲中置身可愛國度，能佈置自己的空間，參與定期舉辦的活動，以及與其他玩家互動等，在疫症肆虐的今天更能讓人暫時逃離殘酷的現實。時尚網購平台Net-A-Porter也趁機拓展業務領域，在遊戲中設立島嶼，提供多樣配套，例如島上設有黑白配色兼擺放了訂製家具的辦公室接待區、攝影棚及展示了PORTER雜誌封面的編輯室。玩家還可到Net-A-Cafe品嘗虛擬咖啡，到野餐區享受日光浴或休憩放鬆，以及到Net-A-Sporter健身室體驗靜觀冥想。遊覽期間更可於各個「打卡點」以「狸貓手機」（NookPhone）盡情自拍。最後，玩家可到訪「刺蝟姐妹」（Able Sisters）裁縫店，瀏覽並為角色選購Isabel Marant最新虛擬服裝，然後再到島上的時裝展天橋上展示新裝。

既有如此豐富的虛擬體驗，也得回到現實世界，了解一下Isabel Marant這個別注系列。明報life&style訪問了設計師Isabel Marant和Net-A-Porter的資深市場編輯Libby Page。Isabel Marant說起設計概念：「這位『Marant女孩』是一個派對女郎。晚上的裝扮對我來說一直很重要，我一直喜歡設計day to night的裝扮。靈感則來自1980年代及其音樂，以及我過去的一些標誌作品。」她補充：「系列中的銀黑色連身裙、超大西裝外套、金屬窩釘點綴的皮革、誇張的肩線剪裁等……令系列既好玩又具創意。」

別注系列 演繹1980's巴黎時尚

Isabel Marant擅長演繹1980、90年代巴黎人的時尚，Libby Page怎樣看待這個風格？「巴黎人的時尚風格是簡單中性，卻又極具衝擊力。我們看到許多法國品牌近年有回歸1980、90年代風格的趨勢，而今次Isabel Marant的別注系列，就通過堅實的肩墊和剪裁、金屬質感面料和皮革，以及堅挺的外套、連身裙和高腰褲來演繹當中精粹。」時裝潮流趨勢來回變化，Libby Page認為：「系列向1980年代的潮流致敬，卻又不溫不火，這正好說明潮流趨勢雖來回變化，但關鍵是設計要既流行又永恆，並成為女士衣櫥中的必需品。」Isabel Marant亦為自己的風格再下註腳：「我的設計靈感主要來自音樂，也可以來自街上的女人或建築物的顏色，但我更專注於舒適、剪裁，以及最重要的因素：態度。」

建數碼化形象 減浪費更具娛樂

對於新一代寄情於電玩和社交媒體，Isabel Marant認為：「確實，數碼世界不斷變化，一直在入侵日常生活，這很難跟上。我們正在逐步建立自己的數碼化形象，卻不會過度發展。」而Net-A-Porter在《動物森友會》遊戲的島嶼具有極為完善的配套，Libby Page會如何想像未來網購平台的配套？「當Net-A-Porter在2000年推出時，我們是豪華時尚網購領域的第一人，從實體到線上的轉變對客戶和品牌都產生非常積極的影響。我們使用人工智能、虛擬實境（visual recognition）和擴增實境（augmented reality）——這些工具使我們能夠滿足客戶的需求。」她補充：「總體而言，技術可以減少浪費，使我們的選擇更智能化和可持續，同時還可以使購物體驗變得更具娛樂和吸引力。我們預見Net-A-Porter的未來是通過使用創新技術，以個性化來制定體驗，滿足客戶的喜好。」

時尚產業與數碼世界之間的關係愈來愈緊密，作為時尚網購平台，Net-A-Porter需要具備多樣的產品選擇、順暢的購物體驗，以及便捷的退貨程序等客戶服務。除此之外，網站亦已發展了虛擬造型指導，但在競爭激烈的環境下，無論是實體或在線上，網購平台的變革還是沒有停下來的空間。

●查詢：Net-A-Porter net-a-porter.com

文：溫兆明

編輯：林曉慧

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