Phygital男裝周 品牌聯乘搶購熱 2021潮流一事一物

A 男裝周新秩序 混合女裝網上發布

實體時裝周還有存在的空間嗎？一場世紀疫症，改變傳統時裝周的日程，讓一切重新調節及建立新秩序。據知，2021年亦會繼續phygital形式舉行時裝周，而向來較容易「被忽略」的男裝周，規模更是比以往明顯縮減。日前英國時裝協會率先公布明年時裝周安排，原定1月舉行的男裝周，會延期至2月，並改為男女混合時裝周形式在網上發布。另一方面，雖然米蘭和巴黎男裝周將維持於2021年1月份舉行，不過直至目前為止，當中僅有Dolce & Gabbana、Fendi、Etro、K-Way和韓國品牌Solid Homme落實舉辦實體時裝騷，其餘則為網上發布。（圖）

B 「聯乘王」炮製星形配鱷魚紋鞋

Air Jordan是不少波鞋迷心目中的「超經典」鞋款，地位超然祟高。品牌繼與Dior推出聯乘並取得巨大成功之後，更即將與「聯乘王」Supreme聯手炮製一系列的Supreme×Air Jordan 1 High。有傳聞指鞋子將於2021年11月面世，並以2003年推出的Nike SB Dunk Hi為藍本。在網上流傳的相片可見，鞋身印有星形圖案，配以鱷魚紋理鞋面，分別備有紅、藍、橙3款顏色。雖然Supreme×Nike Air Jordan 1還未正式推出，不過從美國知名轉售平台StockX上可見，價格已高達3萬多港元一對，相當誇張，可見其吸引力！（圖）

C 聯乘設計 極簡風格運動服

還記得今年在Uniqlo門外排隊「搶購」+J系列的情景？當大家在寒冬中穿上由設計師Jil Sander本人炮製的Uniqlo +J服飾招搖過市，又是否準備好下一波的搶購熱潮？近日，輪到品牌Jil Sander宣布將與戶外品牌Arc'teryx攜手設計聯乘運動服系列。據品牌夫妻檔創意總監Lucie與Luke Meier 表示，系列將涵蓋男女裝設計，並以滑雪及其他山地運動等機能服飾為主打，風格貫徹Jil Sander簽名式極簡主義，並且着重於品質及實用功能。系列預計於2021年10月正式面世。（圖）

D 品牌財困 Kanye West出手相助

常說「有錢便是任性！」聽起來總帶點負面感覺。不過對於Kanye West來說，有錢倒是可以延續一個自己喜歡的品牌，一點也不是壞事。當他得悉GAP陷入財困後，隨即出手相助，與對方簽下一項長達10年的合作計劃「YEEZY Gap」，並出任創意總監一職，聯手推出Yeezy Gap服裝系列。據消息透露，系列預計於2021年上半年推出市面，近日網絡情報來源@_alchimist 更率先「披露」疑似系列的產品目錄，從中可見hoodie、長褲、外套、鞋款及T恤等單品，價格均為50美元（約388港元），相當親民貼地。不過直至目前為止，官方還未確實系列的售價與銷售詳情。（圖）

E 籃球支線品牌 Instagram開啟

潮牌Fear of God可謂來勢洶洶，繼今年與Zegna推出聯乘系列後，主理人Jerry Lorenzo近日更於Instagram宣布，將正式與adidas合作，推出Fear of God Athletics籃球支線品牌。據Jerry透露，此支線品牌會以籃球系列為主，當中包括運動服飾和lifestyle產品。突如其來的消息，雖然大家還未能消化，不過支線專屬的Instagram現已正式開啟，相信短期內，大家會看到更多的items亮相。（圖）

F Godzilla遇上King Kong

當來自日本的Godzilla與美國的King Kong相遇，會帶來怎樣的火花？以這兩大世界級著名怪獸為主軸的電影Godzilla vs. Kong，本應在2020年上映，奈何受疫情影響，在多次改期下，現定於2021年5月上映。電影由Netflix版《死亡筆記》（Death Note）導演Adam Wingard執導，並找來Alexander Skarsgård、Millie Bobby Brown，以及日本男星小栗旬等領銜主演。據知在這部電影中，Godzilla會有新的能力，而King Kong則會以武器迎戰。（圖）

G 劇集版《魔戒》Amazon首播

奇幻史詩電影《魔戒》（The Lord of the Rings）3部曲曾經風靡全球影迷，是2000年代的經典大片之一。事隔差不多20年後，《魔戒》將以全新拍攝的網路劇形式延續。早在2017年11月，Amazon獲得《魔戒》的電視劇改編權，籌劃製作成5季劇集，總預算高達10億美元（約77.5億港元）。據官方資料透露，劇中故事的時間背景設定於第二紀元，即在電影《魔戒首部曲：魔戒現身》中事件的3000多年前。劇集版的製作班底並非電影版的原裝人馬，消息指劇集版《魔戒》將於2021年在Amazon Prime Video首播。（圖）

H The Cure新專輯 曲風悲傷憂鬱

刻下的世界，需要多一點正能量音樂作調劑嗎？經典英倫樂隊The Cure應該會否定這個說法。久違了超過10年的The Cure，自2008年推出專輯4:13 Dream後，一直未有新作面世。當絕多數樂迷以為他們已退休享受人生之際，原來近年來樂隊一直默默籌備炮製新專輯。據樂隊主音Robert Smith透露，今年的居家禁足令，更給予他足夠空間完成新專輯，整體的曲風傾向悲傷憂鬱，「會是一張最悲傷、最感性的專輯」。The Cure向來以悲觀沮喪歌詞而吸引樂迷，這次會為大家帶來怎樣的新作？順帶一提，現年61歲的Robert Smith近期亦與虛擬樂隊Gorillaz合作推出細碟單曲Stranger Timez，大玩電子迷幻元素，不失前衛作風。（圖）

I 電動概念車Concept i4登場

隨着世界各地的環保意識提高，相信「零排放」勢必會成為未來的大趨勢。對於車界來說，當下的重要議程，便是要減輕汽車廢氣排放量，即使如BMW般的百年車廠品牌，亦得傾力轉型發展電動車款。品牌的首款電動概念車Concept i4，便將於2021年正式量產登場。據BMW表示，車輛動力極高，可在0.4秒內從0加速到100km/h；另外還具有長途駕駛的特質，聲稱可實現最高600公里的續航距離。（圖）

文：劉詩言

編輯：陳淑安

美術：鍾錦榮

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