精選年曆腕表 手握月相日期 展望新一年

但「一年」的概念其實是怎樣來的呢？現時全球通用的公曆，是陽曆的一種，即按地球圍繞太陽時間而定，大約為365日又1/4日，故每4年設有閏年，多出2月29一日；而陰曆則以月亮圍繞地球一圈的時間（約29.5日）作為1個月，每個月分別為29/30日，但每19年為一個循環加插7個閏月，讓月份和季節可以對應。月相和日期月份顯示，正是各種日曆顯示腕表中的常見功能。趁年尾介紹今年面世的精選月相、年曆表，祝大家新年快樂，身體健康！

IWC 自製萬年曆 每577.5年現1天誤差

不少腕表品牌近年積極鞏固自家製作機芯技術，IWC最近便首次將其標誌的萬年曆複雜功能整合至自家82000型機芯系列中，並推出葡萄牙系列萬年曆腕表。腕表直徑42毫米，小巧的機芯讓腕表能在較小的表殼中顯示所有資訊。萬年曆的機械程式能識別不同月份長度，並每隔4年在2月底自動增加一個閏日。所有顯示完美同步，年曆資料會在每晚12時轉動，用家可使用表冠輕鬆設定。日期、月份及星期顯示分別透過3時、6時及9時位置的小表盤展示。萬年曆月相盈虧顯示整合至月份顯示中，每577.5年才出現一天誤差，顯示星期的小表盤同時顯示距離下個閏年相隔的年數。腕表分別有18K紅金表殼和精鋼表殼款。

Baume & Mercier 新增日期月相

Clifton系列面世以來，一直以簡單設計為主，今年Baume & Mercier卻推出全新功能：配備星期日期及月相顯示的小複雜功能腕表。42毫米圓形表殼具有拋光緞面打磨的雙斜面邊緣，突顯出漆面漸層灰色表盤。表盤上展現出以星空為背景的月相盈虧功能，透過煙熏灰色水晶玻璃表鏡顯示。表盤在梯形鉚釘式時標及鍍金指針襯托下感覺更為精緻。腕表分別設有拋光及緞面打磨18K玫瑰金表殼兩款，可更換藍色方形鱗紋鱷魚皮表帶。

Jaeger-LeCoultre 指針跳躍

從品牌1950年代的Futurematic腕表、PowerMatic腕表和Memovox響鬧腕表等經典圓形表款汲取靈感，Jaeger-LeCoultre推出了Master Control大師系列日曆腕表。採用40毫米 × 10.95毫米的表殼，備有精鋼和玫瑰金款式，腕表保留經典設計佈局，外沿設日期刻度，透過紅色末端指針指示日期。星期和月份顯示位於表盤的上半部分，帶月相顯示的小秒盤則位於表盤下半。腕表用上升級版866型機械機芯，配搭全新跳躍式指針複雜功能。每個月由15日過渡至16日時，日期指針會90度跳躍，以免遮擋月相顯示。

Glashütte Original 經典大日曆

除了時、分、秒，Senator Excellence Perpetual Calendar腕表具有Glashütte Original的經典大日曆顯示窗，月相顯示，以及星期、月份和閏年指示。腕表配搭Calibre 36自動機芯，矽製游絲能抵擋日常生活中的磁場對機芯的影響。腕表設定及調校極為簡單：日期設定可透過顯示窗直接觀察確認，表殼旁的校正按鈕則能夠調整星期、月份和月相顯示。腕表設100小時動力儲存，可確保長時間不佩戴腕表時腕表依然正確顯示時間。閏年顯示在12 時位置下方，指針以逆時針方向移動，指向1到4的數字刻度，不止清楚顯示閏年所在，也指出該年的排序。

Jaquet Droz 遮掩式月相

月相The Eclipse腕表是Jaquet Droz充滿詩意的鐘表設計之一，今年製表師特別將月相顯示與萬年曆融為一體，在表盤上重現月相盈虧周期這複雜功能。兩根筆直的指針在大明火琺瑯Grand Feu表盤上轉動，與另外兩枚曲折迂回的新月針尖蛇形指針相映成趣。日曆顯示分佈設在表盤兩邊，由蛇形指針指示：右側顯示日期，左側顯示星期。12時位置的月份顯示盤僅配備一枚指針穿行其上，搭配隱秘的閏年顯示窗。表盤6時位置有一輪金月，上方有一塊跟表盤同色的圓盤，圓盤會跟隨月相而移動，遮掩下方的月亮，顯示當下的月相盈虧，比其他品牌的慣常顯示方式有趣。

MB&F 亮橙鋯金屬

創新一向是MB&F的特色之一，Legacy Machine Perpetual EVO腕表的44毫米表殼便採用少見的鋯金屬。這種銀灰色金屬除了散發耀眼光芒，亦擁有比精鋼和鈦金屬優異的材料特性。鋯比精鋼輕盈而比鈦耐用。品牌亦特別研發一體成形吸震系統FlexRing，製成其有史以來最堅固的機械表。以無表圈結構設計，圓弧形藍寶石水晶玻璃鏡面直接熔接於表殼上。由Stephen McDonnell設計並獲獎的LM Perpetual萬年曆機芯，以創新機械處理機制顛覆傳統結構，設計將每月的天數預設為28天（因為照理說每個月至少都會有28天），再以組件結構按照各月所需增加天數。PVD/CVD鍍膜表盤機板共有3種顏色選擇，包含瑞士高級腕表少見的亮橙色。

Vacheron Constantin 鏤雕超薄

說到年曆表，怎可以不提Vacheron Constantin？品牌的1120 QPSQ自動上鏈萬年曆機芯一直備受鐘表收藏家的青睞。今年推出的Overseas鏤雕超薄萬年曆新表，以18K 5N玫瑰金製成。直徑41.5毫米的表殼內，搭載1120 QPSQ機芯，機芯中的所有零件均經鏤空、打磨修飾和裝飾，賦予功能之外的獨特美感。經改良的機芯用上鏤雕擺陀，這亦是Overseas系列首次採用，擺陀以品牌的經典馬耳他十字設計而成。超薄機芯經NAC電鍍處理呈炭灰色，無論是日期、星期和月份指示還是月相顯示，在2100年3月1日之前均毋須調校。

●查詢：

Baume & Mercier 3470 0009（東方）

IWC 2301 3011

Jaeger-LeCoultre 2732 2251

Jaquet Droz 2518 9928

MB&F 3188 5093

Glashütte Original 2518 9936

Vacheron Constantin 2301 3811

文：張曉冬

編輯：廖偉龍

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

電郵: feature@mingpao.com