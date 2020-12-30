精選佳釀 送舊迎新！

來一支年份香檳 犒賞自己

新年對自己好一點，可以考慮開一瓶年份香檳讓自己高興一下。什麼是年份香檳？和無年份香檳（Non-Vintage，簡稱NV）有什麼分別？年份香檳意指該年的葡萄特別盛產，因而在同一年採收葡萄並釀酒，且必須至少窖藏3年或以上。無年份香檳則是由不同年份的基酒混合而成，一般必須至少窖藏15個月或以上。以年份香檳來說，每10年平均大約有3至4個葡萄產量非常好的年份才會出產，至於無年份香檳則是每年也會推出。

Grand Cru葡萄釀造 豐滿細緻

喝好一點的香檳不一定要很貴的，我近期很喜歡喝屬於法國G.H.Mumm香檳莊的頂級系列Maison Mumm RSRV推出的Lalou 2006年份香檳。我喜歡它是香檳莊特別挑選的佳釀，只有最好的年份才出產，優雅而具層次。RSRV是縮寫，代表特別「ReSeRVed」，原本是酒窖大師在收割和釀造過程中用於選擇和識別最頂級葡萄酒的標籤記認。這系列最初是限量珍藏酒款，只向G.H.Mumm香檳酒廠親密好友提供，現在只要你加入香港的RSRV Club成為會員便可訂購。Lalou 2006年特別由最精選的Grand Cru葡萄田中揀選葡萄釀造，50% Chardonnay及50% Pinot Noir，陳年最少10年或以上，層次複雜而氣泡綿綿，帶雲呢拿、烘烤、牛油麵包、紅莓、礦物等味道，其豐滿及細緻餘韻在口腔中歷久不散。會員價$650，性價比高。

Brad Pitt首瓶粉紅香檳面世

新年最開心開支香檳「卜」一聲慶祝！如果你除夕或新年會與家人過年，不妨買瓶特別一點及有話題的香檳跟大家倒數。如果你是葡萄酒愛好者，你或會知道荷李活影星Brad Pitt和Angelina Jolie在法國南部Provence區擁有Chateau Miraval酒莊，其出產的粉紅葡萄酒十分出色，獲獎無數。近年Brad Pitt除了電影外，亦十分投入葡萄酒業，經過5年籌備，首次開拓香檳界別，在2020年底推出了首瓶Champagne Fleur de Miraval Rosé NV粉紅香檳，限量2萬瓶，剛在12月抵港。

「放血法」調配 入口幼滑細膩

此粉紅香檳採用不同年份的Chardonnay葡萄，佔75%，其餘25%則採用年輕的Pinot Noir葡萄，以增添迷人的粉紅色。調配粉紅香檳使用了相對較困難的放血法（Saignée method）提取，在發酵過程中令果液在短時間內與葡萄皮接觸，而不是用另一方法簡單地添加小量的紅酒到香檳之中。此酒亦獲得A.S.I.世界最優秀侍酒師2007年大賽冠軍，著名侍酒師Andreas Larsson給予95分的高度評分。香檳入口幼滑細膩，帶有綿密氣泡，優雅中帶烤榛子、杏仁餅、新鮮牛油、粉紅柑橘、檸檬草、碎紅莓、櫻桃和薑餅等味道，細膩而平衡。新年開一瓶Brad Pitt的首瓶限量粉紅香檳自然能打開話題，相信你和家人都會爭相打卡。

土炮氈酒 添節日味道

倒數或慶祝新年，備一支酒的話，如果單喝葡萄酒或香檳，很快便喝光，但烈酒就不同，比較耐喝一點。支持本地生產的朋友，不妨選擇一瓶100%原汁原味在本地蒸餾的N.I.P.無名氏氈酒。以傳統氈酒蒸餾技術加入具本地特色的味道，以21種草本植物蒸餾，加入陳皮、桂花、枸杞、龍井茶及壽眉茶等材料，味道清香優雅。為紀念這特別的一年，他們推出了節日版名為Awakenings的氈酒，除了本身的21種草本植物外，還加入了節日水果及香料，包括蘋果、士多啤梨、肉桂及可可豆等，味道帶多點果甜及甜香料，充滿節日色彩。建議可加冰及Indian Tonic Water，炮製Gin & Tonic，亦可加入紅莓乾或新鮮紅莓及士多啤梨作點綴，提升Gin酒的紅果香。限量節日版Gin售價為$680。

X.O禮盒 寄託獨特心思

有時候要選擇禮物送給喜歡喝兩杯的朋友或家人，是一件頗令人頭痛的事，因為他們已有不少珍藏。如果想突圍而出，給對方帶來驚喜，節日版的「軒尼詩X.O & ICE體驗禮盒」裝是一個好選擇。以冰塊的晶瑩透亮和稜角折射為設計靈感，搭配透明禮盒，襯托出軒尼詩X.O琥珀色的酒液，同時突顯酒瓶的曲線美。

除了外形突出外，還可以在酒標加上個人化的標語，刻名或送上祝福語，製作獨一無二的驚喜。外盒可作冰桶之用，集美學與實用功能。這款X.O以超過100款不同年份的干邑調配而成，帶有橡木的分明層次與黑胡椒的特性，味道帶蜜糖、拖肥、蜜餞、提子乾、可可豆、肉桂及甜香料等，餘韻悠長。新年喝一瓶刻有自己名字及祝福語的酒，特別暖心。

原桶蘇威 調配心水口味

一元復始，萬象更新。以一瓶蘇格蘭Highland Park Cask Strength Release No.1 原桶單一麥芽威士忌來展開新年也不錯。這是Highland Park推出的第一款Cask Strength Release No.1 威士忌。什麼是Cask Strength？意思是指直接從木桶中提取的威士忌原酒，並無添加水，原汁原味，酒精濃度達63.3%。平時喝的單一麥芽威士忌，大約有40%至43%酒精度，酒廠會在入瓶前加入適量的水調低酒精度，以調配出酒廠想要的風格。

此原桶酒主要以美國雪梨木桶陳釀，帶石楠蜜、拖肥、煙熏木香及成熟柑橘味道，餘韻悠長，有泥煤煙熏味。品嘗時喝不出這麼高酒精度，建議大家可先試試原味，然後再加一點水，以調配適合自己的味道。這款原桶單一麥芽威士忌售$625一瓶，非常抵飲。祝大家新年快樂！

●黃詩詩@詩詩酒樂園

法國香檳榮譽騎士勳章、蘇格蘭認可的威士忌大使專業導師，擁有英國WSET高級品酒師證書（第三級），亦是香港葡萄酒評審協會的專業評判及香港酒業總商會酒類鑑定與認證委員會副主席及酒類評審委員。葡萄酒及烈酒專欄作家及博客，獲國泰航空香港國際美酒品評大賽2019年度傳訊人大獎。sendccwong@gmail.com

文：黃詩詩

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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