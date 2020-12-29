論盡教育：有乜嘢老竇就有乜嘢仔

小孩本來是白紙一張，任你搓圓撳扁，俗語所謂「跟着好人成君子，跟着壞人惹禍殃」，如果跟着大賊王，不成大賊亦一定會成小偷。王師奶樓上之賣魚勝，粗口爛舌，出口就是XYZ，他養有一隻鸚鵡，與人打招呼也是連串XYZ，他引為笑談，也引以為傲，你可想像他5歲的兒子，談吐如何「斯文」！當然，賣魚勝不自覺自己是臭罌，XYZ是他生活的一部分，他的家人，包括他的兒子也一定會「如入鮑魚之肆，久而不聞其臭」，自自然然變成外人心目中的「臭草」而不自知。

餐桌禮儀 代代相傳

王師奶兜了一個大圈，無非想強調家教之重要。小婦人覺得現代父母好多唔知家教係乜，更加唔知點教。以前的父母家教好嚴，他們以身作則，言行舉止，必信必恭，長幼有序，父慈子孝，市井之語，從不上口，生活小節連如何揸筷子也有規有矩。王師奶最記得嫲嫲教的幾句餐桌禮儀：「同枱食飯，手踭莫橫」；「羹宜在左，筷子在右」；「飲湯之時，切勿作聲」；「匙羹放下，亦要輕輕」；「夾餸之時，切勿摷底」；「扒飯一啖，夾餸一箸，連夾幾箸，便是失儀」。小婦人銘記心中，一生受用，嫲嫲教我，我教一雙兒女，這是很基本的禮儀，也是家教的一小節。今日的父母誰會教？可能他們也不知這是什麼一回事。

家長在孩子面前拳來拳往

多年前王師奶送C女返幼稚園時，親眼見兩個男家長在校內初則口角，繼而動武，搞到校長報警。原來兩人的兒子都讀高班，相鄰而坐，不知怎的爭執起來，甲的打了乙一掌，乙的踢了甲一腳。兩個小孩回家都說在學校給人欺負，兩個家長翌日回校向校長投訴自己的寶貝兒子給對方打傷，校長調解無效，兩個家長就在自己兒子和十幾個5歲左右小孩子面前拳來拳往，嚇得他們自己的兒子大聲哭叫，這是身教，也是最壞的家教。猜想一下他們的兒子長大後斯文有禮還是粗魯的機會多？這是把一株小草塞入臭罌，可憐純潔的小草就這樣被糟蹋了。環境影響好重要，家中有一個又酗酒又爛賭的老竇，耳濡目染之下，難保兒子不子承父業，發揚光大而成千杯不倒的醉仙，和輸得賣兒鬻女的賭徒。

「有爺生，無乸教」是一句很嚴厲的罵人語，也證明了家教的重要。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

[Happy PaMa 教得樂 第326期]