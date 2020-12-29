國際親子台：誰伴我走過童年

這是真實的生活寫照，但美國著名作家Karen White卻說：「只要與兄弟姊妹在一起，無論年紀有多大，我們也能回到童年。」到底有兄弟姊妹是甜是苦？似乎每家都有不同的答案。

作為父母，我們當然希望為孩子遮風擋雨，不過，時代幻變，歲月如歌，終歸在成長中能與孩子一起風雨同路、走過最長路途的，也許就是孩子的兄弟姊妹。

雖然手足親情無可代替，但孩子面對弟妹的來臨，首先伴隨着的是不安與妒忌，這是正常不過的反應。從大寶的角度看，小寶出世會令他突然失去父母的注視，在毫無選擇下需要分享這份愛，的確不容易。3歲前的孩子以自我為中心（Ego-centric）之餘，亦以父母的愛為全世界。

勿強迫孩子立刻愛上弟妹

若我們希望孩子相信，面前的小寶長大後，將會是與他互相扶持，共同面對世間風雨的人，那我們就要讓孩子經歷愛與被愛。先接納孩子或有酸溜溜，或有生氣的情緒，讓他適當地表達，他可以不喜歡弟妹搶走了媽媽的感覺，但不是討厭弟妹。請給孩子空間讓小寶進入他的世界，不要強迫孩子立刻愛上眼前那個他/她。

我剛出版的繪本《圓是手足情》正是訴說這份既酸溜溜又矛盾的情緒。這個小女孩與波的故事，刻劃了她對波的又愛又恨，由覺得它搶走了媽媽的關注，到後來發現有它相伴的美好。這份，便是手足之情。

面對兄弟姊妹間的衝突，父母少以判官身分介入，多向孩子實况轉播，在不涉及孩子安全的情况下，先等一等，讓孩子感受並沉澱內在情緒。實况轉播 （sportscasting）的做法即在小孩子面對衝突或掙扎時，以不帶批判、純事實陳述方式向小朋友形容一次所發生的事及感受。然後讓孩子思考並作出反應，原來轉述一次情况，給孩子留一些空間，給他們多思考，結果根本不用大人提供解決方法、教孩子如何與弟妹相處，孩子就已經自然懂得把正在爭或搶的東西，作出妥善處理或分配安排。

的確，誰說成長沒有風波呢？但不要小看孩子的能力，嘗試接納孩子的情緒，並信任孩子有能力解決紛爭。這份愛，這份手足情深，將會伴隨一生。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

[Happy PaMa 教得樂 第326期]