營媽在加：加拿大的天然飲食和簡約生活

加國食物規管嚴謹 病牛須隔離醫治

加拿大出產的食材，我有一定的信心。事緣這幾年間，我在溫哥華其中一樣關於營養的工作，就是在大型超市帶營養團，指導不同人看食物營養標籤。因此我鑽研過加拿大的食物規管條例，知道加拿大不同的食物都有嚴格的規管。以加拿大牛奶為例，牛是不能用抗生素和藥物，生病的牛需要被隔離醫治，以免藥物進入牛奶內。所以，加拿大牛奶享負盛名，即使是鄰國美國人也喜歡飲用。此外，有很多符合不同人士需要的食品，例如不含麩質（gluten free）的食品，可輕易買到，價錢也不算太貴。

大溫哥華區有不少的農場，種植蔬菜水果，也可能養雞養牛，農作物可供大家到農場購買。到夏天，就是藍莓、草莓、櫻桃當造採摘的季節。亦有不少人會在後園種植一些蔬菜和香草，供自己食用，同時享受種植的樂趣。我曾經自家種植番茄，收成後馬上食用，水分充足和新鮮無比的口感，非超市售賣的番茄能相比。

享受煮食樂趣 練出好廚藝

近日一家點心製作食品廠在溫哥華開始做零售，掀起了自家焗菠蘿包的熱潮，不少人在臉書開心分享烘焙成果，樂在其中。不少人回流溫哥華後，由少入廚房到日日煮食，慢慢鍛煉出一手好廚藝。加上容易買到優質食材，很多人都會自家製作不同菜式，在家招呼親友，分享美食。有些人覺得加拿大生活很沉悶，其實在加拿大，娛樂就是親友之間聚會，分享美食，談天說地。

在加拿大出外吃飯，把剩餘飯菜打包拿走是常態。加拿大人不喜歡浪費食物，即使在華人聚居的溫哥華，也難以找到像香港一樣豐富的高級自助餐。加拿大飲食崇尚貴精不貴多，吃適量食物，減少浪費。即使是廚餘，也會好好處理利用。在減少浪費的大前提下，也鼓勵人吃適量的食物，有利身體健康。

文：Priscilla

作者簡介﹕註冊營養師 ，追求事業與家庭平衡，5年前， 一家三口毅然帶着兩隻小狗回流溫哥華。此刻心靈富足，享受慢活生活。YouTube 頻道︰youtube.com/c/nutritionmama

[Happy PaMa 教得樂 第326期]