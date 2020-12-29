半職爸爸：人生到處都是年關

恭喜背後的虛怯

所謂節慶，就是人生的難關。中國人總在新年缺錢，所以大家因虛怯而自大，開口閉口「恭喜發財」，四個字之中，四個字都是假的。人生其實也是到處難關。看孩子成長，小時候怕他生病，稍長怕他過馬路遇意外，然後怕他學業，怕他孤僻，怕他交際，怕他遇人不淑。怕他沒有才能，又怕他太有才能；怕他不順利，又怕他太順利；怕他沒有錢，又怕他太有錢；怕他作惡，又怕他善良。

看着孩子一天天長大，每年到某個時候，喜氣洋洋地告訴他：你長大了，真好！然後，遠遠地看着孩子愈來愈像大人的身影，戰戰兢兢地禱告：不必成長得那麼快，無災無難就好！

孩子在每一個階段的成就，都埋下了更大的考驗。懂得乘數表之後，奧數這一關就悄然掩至。懂得掛念之後，生離死別就會不期而遇。懂得了勝利，就不得不為失敗而憂懼。懂得了打算，就不得不為前途而徬徨。懂得了思考，就不得不為人生抉擇而痛苦。

好好活着 就是最大祝福

每個孩子都一樣，摔倒是因為他先學會了走路，說謊是因為他先學了講話，作弊是因為他知道成績重要。過了一關兩關，還有三關四關無數關。所以一個家長，看着孩子成長，看了5年，看了10年，看了20年，看了30年……早晚都會看透人生，變得「祖父母化」。什麼是「祖父母化」呢？就是孩子總是好的：頑皮是好的，不讀書也是好的……

人生有太多橫逆，孩子好好活着，就是最大的祝福。

只要他們還懂得笑

忽然覺得，在2020年邁向2021年之際，我們應該在除夕倒數之前，緊緊地擁抱着孩子，數算着他們有什麼優點，有什麼地方可以讓父母覺得幸福，例如他們擁有獨一無二的個性，他們和父母一起度過許多時光，他們可以讓父母緊緊抱着而掙扎，他們可以說話和笑……

孩子考試失敗，沒有什麼大不了，只要他們還懂得笑。

如果我們能在除夕這天從孩子身上看到他們的許多好處，也許，我們也能藉此看到自己的好處。生意失敗，事業停滯，前路茫茫，和孩子考不到高分一樣，跟其他更重要的事情相比，這些沒有什麼大不了。只要在難關當前的這一刻，我們還和孩子在一起，我們還懂得笑。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]