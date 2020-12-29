6A爸媽：父母與孩子在家修煉情緒管理

在家中上網課學習，不是問題，最大問題，是大家多了時間在一起，磨擦很易產生，情緒訓練變得十分重要。

情緒管理從來都是困難的。除了孩子要學習情緒管理外，大人都同樣需要。不要忘了，孩子的情緒很多時候都是由父母帶動的。父母是孩子的天，有些孩子對情緒感受十分敏感，我們一言一語都可能影響孩子的情緒。那到底要如何令自己有所進步呢？

1. 以鼓勵代替責罵

我們要先了解，不同情緒反應會導致不同後果。家長有時都會遇上，明明提醒自己要冷靜，但孩子一定有本領令我們「發作」。久而久之，形成習慣，改不了。我們這時需要提醒自己，我們的壞情緒其實是可以轉換的。用鼓勵，代替責罵，也同時把壞心情都轉換過去吧！凡事都有正反兩面，壞事情都會有好的影響。改變心情後，看的事都不再一樣。

2. 學習自己先「收口」

磨擦發生，先「收口」的不是輸家，反而是顯出你有過人之器量，驚人的忍耐力。有時，當自己管教時佔盡上風，更會多講幾句。第一句，孩子未必會回應你，再重複幾次，孩子終會按捺不住反擊你。所以，學習先「收口」十分重要。下風時「收口」，上風時更要「收口」。

3. 傾聽、梳理

傾聽孩子是同理心的表現，在傾聽過程中，你的專注，你的耐心都是尊重孩子的表現。他們心裏感到被尊重，是肯定了你愛他們的事實。同時間，孩子也會用行動回應你。其實很多時候，孩子只想你知道他們的想法。我們的聆聽，就是安撫，是梳理（很喜歡用「梳理」這個詞，情緒就像打結的頭髮，用力是解決不了，慢慢梳理才有出路）。

4. 正面表達情緒

剛剛也提及情緒是有兩面的，正面表達負面的情緒是十分有用的做法。當我們「𤷪」時，直截了當的就是發怒。如果我們按捺一下，「𤷪」時選擇逃離現場，也可以去喝杯冷水，也可以去吹吹風。試試把想法用文字，用聲音錄起來。隔一會再聽或睇一次，可能你會覺得，剛剛自己的想法為什麼會這樣呢？選擇如何表達的權力在你手，只看你如何抉擇。

5. 來日方長，慢慢教

孩子做錯了事，即時管教是對，但不要期望一教就明，或者預期孩子會馬上接受，會心悅誠服地改過來。其實來日方長，沒必要馬上就要孩子明白並且改過。反思我們現在還不是在學習如何管理情緒嗎？學習是過程，需要時間。

以上種種方法，都離不開6A當中的「接納」，「讚賞」，「關愛」及「時間」。說穿了，就是不斷練習，不斷增強自己修為。看到這裏，你或許會問，都是家長在學習，那孩子呢？我們是孩子的一面鏡，對吧。我們就是榜樣。我們做得到，孩子就有機會做到。所以，趁在家學習，見面多了，跟孩子一起修煉情緒管理吧。

文：Vinic爸爸

作者簡介﹕3個孩子的父親（大女兒C、龍鳳孖寶A&B），為了不白白浪費了奇妙的恩典而成為香港有品運動6A品格教育講師，希望把心理學說融入6A教養，把正向教育理念分享給父母，特別是爸爸。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]