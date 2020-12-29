親子筆陣．君子之道：最好的聖誕禮物

慶祝節日是為什麼？

不知從何時開始，快樂要由形形色色的物質生活來堆砌，是因為我們的心靈缺少了一塊，還是我們真的為了慶祝節日而慶祝呢？大家明白真正的節日儀式感是什麼嗎？（我在之前的專欄曾分享過生活需要儀式感，豈不是自相矛盾？）

容我在這裏以天主教教友的身分分享一下聖誕節的由來和歷史。聖誕節來自歐洲，又稱「耶誕節」。神父在將臨期彌撒中提到，「聖誕節」的名稱是「基督彌撒」的縮寫。彌撒是教會的一種禮拜儀式，基督彌撒本是一個宗教節，聖誕節這一天，世界所有基督教會都舉行特別的禮拜儀式。在這個大日子裏，又有幾多人明白其真正意義。耶穌在一個簡陋狹窄的馬槽誕生，象徵着我們要生活樸素簡單。

隨着時間轉變，現今已認受把它當作耶穌誕辰來慶祝，因而又名聖誕節，聖誕節成為一個普天同慶的日子，配合商業活動的消費宣傳，從而衍生出很多聖誕節的歡慶活動，例如交換禮物、吃聖誕大餐、寄聖誕卡等，這與聖誕節的本意並無半點關聯。撇除宗教，大家又是否知道虛構人物聖誕老人的由來？相傳他一生最愛幫助貧窮的人家。我們又能否順水推舟，借此故事教導孩子樂於助人，而非推崇享樂？

疫境中的聯歡會

敝校剛剛完成網上聖誕聯歡會，我透過ZOOM進入24班教室參與他們的聯歡會，過程中另有一番感受和體會。在此我希望高度表揚教師們發揮了無限的創意，各師各法，設計了不但富有教育意義，而且能經營班級的遊戲和孩子一起經歷，非常有心思。在疫情下，師生不能在課室相聚，不能一起玩遊戲、一起吃小食、派聖誕卡及禮物，但同學仍然非常期待這個網上聖誕聯歡會，他們不介意留在家中，即使沒有任何禮物及食物，亦沒有半點失望，只希望能與老師和同學見見面。面對着這個「疫境」的強烈反差，同學們深深地體會何謂「珍惜」。看見教師和孩子對聖誕節尊重和熱情的態度，已充分地體現了濃厚的「儀式感」。

人生中發生的每一件事，都有它的意義。透過疫境因勢利導，教導孩子「樸素生活」及「節儉」，從精神上改變，生活模式也隨之改變，便能事半功倍，亦減少節日所帶來的社會問題。在疫情爆發的這個時間，我們作為教育工作者，可從正面入手，從小開始教導學生明白聖誕節的真正意義。本人亦已在自己學校開始教導學生這個課題，並於周會及成長課作分享，師生及家長回應正面，真的值得一試。

文：郭超群（德信學校校長）

作者簡介﹕求知慾強，徜徉於教育、英國文學、藝術、正向心理學、犯罪心理學、管理學等不同的領域。「你是你所想，而非你想你所是」，永遠懷着一顆善良的心持續做對的事，深信僕人領導能吸納一班願意和你乘風破浪的團隊。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]