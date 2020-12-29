健康家庭：胡亂進補 小心吃壞孩子脾胃 簡易湯水、少吃甜食更實際

文︰許朝茵

一說到要增強體質，難免會即時聯想到用人參、燕窩或花膠等材料煲湯，更有不少人認為，藥材愈名貴，成效愈好。但註冊中醫潘咨遐卻不認同，「從中醫角度，人體內有陰陽之氣，只要陰陽平衡，身體機能便可正常運作。一般健康的孩子，本身陽氣已很充足，所以毋須進補提升陽氣，否則陽氣過盛，反而會出現心煩及燥熱等問題」。

花膠易致孩子滯胃

她提醒，如小朋友長期飲用補湯，可能會加重他們的脾胃負擔，反而適得其反，影響健康。「孩子的臟腑仍處於發育中，而花膠這些進補食材，對於孩子的脾胃來說，可能會過於滋膩容易滯胃，會導致脾胃不適。」中醫認為，「脾為後天之本」，是影響人體健康的一個重要臟腑，其主要功能是消化食物，運送營養到全身各器官組織，若脾胃功能欠佳，那便吸收不到足夠營養，最終有損健康。

「想孩子身體好，首先要讓他們有良好的脾胃功能，這樣才可確保他們能吸收足夠的營養。」潘咨遐說，爸媽只需適時安排孩子飲用健脾胃及滋潤身體的湯水，日常也應以易消化食物為主，避免吃太過肥膩的食物。

過多甜食傷脾胃損腎氣

想孩子脾胃健康，她建議要減少孩子吃甜味重的零食，因為小孩如長期進食過多甜食，會令脾胃生濕，以致脾胃健康受損，長遠而言，更可能耗損腎氣，影響發育。「因脾胃和腎是互相牽連，脾胃健康欠佳，便會損害腎氣。而『腎是先天之本』，腎可主發育，腎氣受損，自然影響孩子的成長。」

適當放電維持肌肉健康

除了要留意飲食，潘咨遐還提醒家長，即使留家抗疫，也要適當地讓孩子「放電」，「中醫認為『久坐傷肉』，因活動時可令氣血津液運送去身體各部位的肌肉，讓肌肉有足夠的養分，維持肌肉健康，如欠活動量，未能有效地輸送氣血津液予肌肉，便有損肌肉的生長。」况且，久坐另一壞處便是影響脾胃運化，令人食慾不振，最終也有損健康。她建議，平日父母可和孩子在家多玩拋波等體能遊戲，提升他們的活動量。

另外，潘咨遐也強調充足的睡眠很重要，孩子要作息定時，不可熬夜，「當睡眠不足或瞓得不好時，可能會引起肝火上升，體內熱氣增加，出現口乾或脾氣差的毛病」。可是有些家長見孩子晚上睡不好，便讓他們日間補眠，她認為這樣只會造成惡性循環，令孩子晚上更不願入睡，「要避免小孩日間午睡，即使要小睡，最多只可睡15分鐘，以防影響晚上的睡眠質素」。

■保健貼士

簡易湯水 健脾補肺氣

潘咨遐提供以下保健貼士，有助提升孩子健康：

1. 避免進食生冷、燥熱或肥膩食物

2. 多曬太陽及適量運動

3. 盡量不要熬夜，應早睡

4. 要根據氣溫適時增減衣物

以下兩款湯水，可作日常保健之用︰

雪梨無花果南北杏湯

材料：南杏6克、北杏6克、無花果12克、雪梨2個，瘦肉500克，水1.5公升

做法：

1. 雪梨洗淨，去心及切塊

2. 瘦肉汆水待用

3. 其餘材料用水洗淨備用

4. 將全部材料放入水，水滾後改用文火煲1.5小時，加入適量食鹽調味

功用：滋潤及補肺氣

紅蘿蔔粟米南瓜豬𦟌湯

材料：南瓜半個（約800克）、粟米1至2條、紅蘿蔔1至2條、水1.5公升，豬𦟌500克

做法：

1. 豬𦟌汆水待用

2. 將南瓜洗淨，毋須去皮，切件去核備用

3. 粟米洗淨，紅蘿蔔去皮，切件備用

4. 水滾後，將所有食材放進煲中，煲約1小時，加小量鹽即可

功用：健脾胃

[Happy PaMa 教得樂 第326期]