本周FOCUS．採訪手記：考試都遙距？

記者近日跟教師和家長們聊天時，發現他們正為另一件事着急。原來不少中小學原訂在聖誕假期後考試，但鑑於疫情嚴重，教育局早前已宣布假期後仍須暫停面授課堂。有學校便向學生發通告，考試會在恢復面授時舉行，即一復課便要考試，令家長和學生叫苦連天，因這意味着整個假期學生都要處於備戰狀態！然而復課日期難料，一日未考試，一日都要記掛着書本！

雙鏡頭直播防作弊

為了讓學生如期考試，有些學校選擇網上考試的模式，讓學生在家中完成試卷。有中學更請教師在指定時間把考卷放上內聯網，要學生即時在家列印做卷！當然，網上考試又會衍生另一個問題，就是如何避免作弊？於是，有學校要求學生多添一部電腦裝備，在以直播的zoom或Google meeting考試中，以兩個鏡頭從不同角度拍攝學生在家考試的情况；也有學校採取信任態度，讓學生繼續以平日網課形式考試，並提點發現作弊的話會予以嚴懲，這就要考驗學生的自律了。

其實考試是否必須？相信各方都有不同意見，不過就大家排除萬難都要「考好個試」來看，以後大家除了笑言香港人好鍾意返工，還可苦笑說「我哋仲好鍾意考試」！

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第326期]