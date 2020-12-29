家家有禮：布藝裝置環保迎新年

此外，將軍澳廣場為大家迎來各式各樣的本地手作市集，多個手工藝及特色食品小商舖包括Tinyfuzzball小團圓鈎針手作店、The Green Hau手工蠟燭、Coffee Buffer、百子糖果及果醬店、Bagel Therapy療癒貝果、唧唧毛線編織手作店、Papsavon天然手工皂店等，讓大家享受購物的歡樂氣氛，迎接新一年。

◆INFO

將軍澳廣場「惜布•彩環」環保裝置

日期：即日至2021年1月3日

時間：上午10:00至晚上10:00

地點：將軍澳廣場1樓中庭

查詢：2207 4001

（最新活動資訊或安排，請留意商場facebook專頁）

■送「動物派對燈座套裝」

將軍澳廣場送出DIY「動物派對燈座套裝」（圖2）予《HappyPaMa教得樂》讀者。名額15個，每人可獲禮品一份。截止日期：2021年1月5日，送禮詳情見於另文。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]