新年目標：新年新希望 爸媽引導 向新目標進發

文︰沈雅詩

創立「Learn Better學好一點」教育平台的資深教育工作者Miss Duscha，近年出版自家設計的「目標訂立表」電子教材，2021年版本亦快將推出，她認為，家長想孩子有動機去訂立目標，並持之以恆地實踐，需要有技巧和方法；從事培訓及輔導工作30多年，在教育大學兼任客席講師，同時是「心靈階梯」培訓總監的余國健（Jacob）亦指出，小孩子空有遠大目標，卻不懂如何朝着目標進發，亦難以達成夢想。今期《HappyPaMa教得樂》便請來 Duscha和Jacob，跟大家分享一下，協助孩子訂立目標的小貼士。

D：Duscha J：Jacob

訂目標非訂規條

家長該怎樣引導孩子，替自己訂立個人目標呢？

D︰我們很難期望小朋友，尤其11、12歲以下的，會有足夠的自省能力，發現到自己的不足，然後主動告之來年要訂立一個怎麼樣的目標，努力改進。年紀愈小的孩子，愈需要家長介入幫忙。

家長先要問自己，究竟想替孩子訂立什麼目標？我相信，大部分家長也是想小朋友改善弱點、戒掉壞習慣、提升強項、建立良好品德等，這是沒問題的，但在談論時，切忌作出負面的批評，「因為我覺得你成績很差，所以新一年的目標，是要你……」這樣只會令孩子覺得這是一則「規條」而非一個「目標」，會降低他們的參與意欲。

另外，雖然這個目標需要父母協助制定，但絕非全部由成年人話事，小朋友也應該有選擇權、自主權。舉例，如來年目標是關於閱讀的，不妨讓小朋友自行決定看什麼類型的書籍、每天看多久等。

J︰小朋友有時候未必分辨到「夢想」和「目標」的差別，或許會告訴你，他的目標是做醫生、工程師。因此，我提議家長，如想引導孩子訂立個人目標，可這樣問︰「你未來一年，有沒有一些願望，是可以通過自己的努力去達成的？」這樣既可使孩子明白到，目標是需要通過個人的努力去實踐，而且有期限的。

除了訂立一個關乎自身利益的目標外，我更鼓勵小朋友多訂立一個關乎別人的目標，例如儲錢買禮物給長輩、朋友等。因為美國心理學家Martin Seligman曾說，當人通過個人努力達至目標，所得的滿足感就是快樂；與此同時，如能做一些事情可以貢獻別人，使他人感到心靈滿足，也是快樂的來源。

目標應具彈性 執行細節可微調

訂立目標時，有什麼細節需要注意？

D︰家長和孩子一起訂立目標時，可以運用SMART原則︰

S（Specific具體）︰目標要明確，不宜空泛，最好能夠用行動詞來表達，例如每星期要執拾自己的房間一次。

M（Measurable可衡量） ︰目標是可衡量的，不適宜用「準時」、「有責任感」等抽象的詞語，可轉換成更具體、可量度的目標，例如每天7時30分自動自覺起牀、每天睡覺前收拾好書包等。

A（Attainable可達到）︰這個目標是孩子有能力達到的。設定目標，可略帶挑戰，但不能太難，不然，孩子會失去嘗試的動力。

R（Relevant具關聯）︰目標必須和孩子的日常生活和興趣相關。

T（Time-bound有時效）︰目標必須具時間限制。如果某個目標要多於1年時間才能實行，建議可把目標分拆成數個細目標，這樣孩子更有動力去完成。

J︰SMART是一個很好的方法，但想補充，目標訂好後，並非一成不變，應該留有彈性，容讓調節和修訂。舉例，原先計劃是孩子每天要閱讀30分鐘，但如果實踐過後，發覺小朋友難以做到，那就應該修訂。假如是因為學業繁忙，未能每天抽30分鐘看書，那麼可減為每天15分鐘嗎？又或是假日看30分鐘，平日只看15分鐘；若是因為孩子欠缺閱讀動機，那可否考慮改作親子閱讀或伴讀呢？這樣，終極目標沒改變，還是希望小朋友多看書，只是在執行細節上，按實際情况微調。

張貼目標表 定時檢視進度

小朋友往往得3分鐘熱度，有什麼方法可時刻提醒他們曾訂下目標呢？

D︰一個非常有效的方法，就是運用視覺策略。因此，這兩年，我也設計了「目標訂立表」電子教材，免費給家長使用。大家可以利用這個表來制訂短期（1至3個月內）或長期（1年內）目標。

一般來說，年紀較小的孩子（11歲或以下）可以先從訂立短期目標入手，建議家長可以每天或每星期的方式跟他們檢視，假如小朋友能夠完成當天目標，他就可在家長的見證下，於方格上畫上一個剔號，或是貼一張自己喜歡的貼紙。

至於年紀較大的孩子（12歲或以上），由於他們的自我檢視能力較強，對個人目標的方向更明確，例如升中選校、選科等，所以一開始訂立長期目標也不是問題，家長也可選擇以每星期，或每月的方式了解他們的進度。

另外，我建議家長應該把這張表將貼在家中當眼處，讓孩子可以時刻看見自己的進度。也可與其他家庭成員達成共識，不時刻意看看這張表，並且表揚孩子，讓孩子更有動力去達成目標。如家長有興趣索取我設計的「目標訂立表」，可在「Learn Better學好一點」教育平台（learnbettereducation.com）登記。

設獎勵制度 增孩子動力

訂立個人目標後，應否同時設立獎罰制度，以鞭策孩子努力去達成？

D︰我認為設立獎勵制度是一個可考慮的方式。很多時，家長很想幫孩子改掉某些壞習慣，又或建立一些好習慣，但站在孩子的角度，他們未必立即便明白到這些改變會對他們帶來什麼正面影響，因此缺乏動力去改變，這個時候，獎賞或可幫一把。

設立獎勵制度有兩個好處。第一，可讓孩子更有動力去達成目標，因為獎品可成為正面的強化劑；第二，當孩子有動力持之以恆去做時，就有機會建立成為一種習慣，讓孩子慢慢看得見改變所帶來的成果。因此，家長和孩子訂立目標時，不妨一併討論獎勵計劃，例如當孩子能夠連續15天閱讀30分鐘，可以得到一個小獎勵，獎勵可以包括和孩子一起到公園、博物館等非物質的親子活動。

J︰我贊成獎，但反對罰。小朋友如要提升內在動機，很需要父母、關心他的人給予支持、鼓勵和關心，而非追究和責備；若目標是孩子真心為自己而訂的，即使無法達成，在過程之中，他們已有所學習，况且能從挫敗中汲取經驗，也是十分寶貴的體驗。

[Happy PaMa 教得樂 第326期]