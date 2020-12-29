發展新機：便攜消毒衣帽間 疫情新概念

抗菌休閒服飾 除臭耐用

另外，品牌將於1月中推出IN-Travel全新科技系列AgDESMO休閒抗菌服飾，包括外套、衛衣及休閒褲，由品牌旗下的英國註冊科技品牌AgDESMO研發。服飾採用Ionic+以大量99.9%純銀紗線織入布料纖維，聲稱能令病毒難以在布料表層存活，物料符合美國ASTM抗菌標準，細菌過濾效率（BFE）超過99.5%，而且可清洗200次。服飾亦具備除臭、耐用、防靜電、親膚及冬暖夏涼等特點。

一場世紀疫症令大家生活天翻地覆，不同企業除了因應疫症而添置相關抗疫設備，可有在此「危機」之中把握環保、醫療等概念的發展機會？

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整理：張曉冬