三鐵鬥智鬥力 妙練「轉項」 60歲都玩得

三鐵教練指出，三鐵不止要操練基本項目，同時要接受轉項練習、肌肉訓練，講求體能兼考心思，鬥智鬥力。只要有適當訓練，中老年人也可取得理想成績。

庾澄慶在社交媒體寫道，「以1小時50分完成1/2鐵人三項……可喜可賀！可歌可泣！」網民紛紛讚好。所謂1/2鐵人三項，即是半程鐵人賽，游泳750米、踏單車20公里、跑步5公里，是奧運標準距離的一半。

59歲庾澄慶 完成半程鐵人賽

世界三項鐵人聯盟國際二級競賽教練呂劍倫（Gary）指，三鐵並非年輕人專利，不少中老年人也積極參與。Gary曾擔任澳洲坎培拉三鐵青年隊副教練，2007年回港後成立AustSports三項鐵人會。他說學生中不少已年逾60歲，部分人經過1年訓練後已有不錯水準，可以落場比賽。三鐵包含了游泳、單車及跑步3個項目，要練好每一項目都需花上大量時間及精力。如果年長者工作及家庭生活較穩定，可安排固定時間訓練，體能上不難有進步，「退休人士時間較靈活，如體能許可，有機會可以練足6日，自然較易有明顯進步」。

單車鞋先繫腳踏 邊踩邊穿

然而，想在三鐵上表現出色，並非單純操練3項運動。Gary解釋，三鐵比賽有一個特別環節——「轉項」。選手轉換比賽項目時，必須於指定「轉項區」內更換裝備，再參加下一項目。賽事設有兩個轉項區，分別由游泳轉單車、由單車轉跑步，都涉及不少技巧，過程中每個步驟也要記熟，稍有出錯，也可能影響完賽時間。他舉例，游泳完畢換上單車裝備時，為了爭分奪秒，穿單車鞋有一些技巧，「要預先把鞋穩定在單車腳踏上，選手離開轉項區時，會邊跑邊推單車，待單車順暢地走動時便跳上單車，邊踩邊穿鞋，這樣比起企定定穿鞋自然快得多」。轉項技巧不單要勤加鍛煉，每個步驟也要細心計劃，作賽時要夠冷靜才可順利完成。平日做事有條理的人，在學習轉項上較為有利。

雖然在疫情下，2020年很多本地三鐵賽事取消或延期，但Gary堅持定時操練，「雖然泳池及泳灘已關，但仍可以跑步或踩單車，甚至練習轉項技術，每一項也有其獨特樂趣，不覺悶；維持對運動的熱誠及動力，為未來賽事做準備」。

文：許朝茵

編輯：梁小玲

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