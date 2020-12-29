土瓜灣耕耘：「山中」歎果香咖啡 入口酸甜浪漫

非fruity不賣 自製蛋糕突出啡味

「打從開店起，我便決定選豆的方向只有fruity，因為我偏愛水果風味的咖啡，所以我們的烘豆師會循這方向選豆。記得初開店時的house blend是肯尼亞拼配埃塞俄比亞，果酸度高的組合，我很喜歡。」這決定被不少咖啡師朋友質疑，因為大眾對咖啡的固有印象是香濃，所以一般咖啡店通常兼有nutty blend，可是Dorothy堅持只做fruity blend，「果酸味重的咖啡都可以很好喝，用來做牛奶咖啡會好甜，味道如水果味牛奶，很易入口，相信客人慢慢可以適應。如果我不堅持，街坊對咖啡的印象永遠只有一種，我想提供多一種選擇」。店內的house blend每3個月換一次，烘豆師會搜尋不同豆種拼配，亦不時採用成本較高的藝妓咖啡豆、比賽冠軍豆。

既然不妥協不賣「香濃」咖啡，為了不搶去咖啡味道，小店索性連蛋糕都自家製，「供應商來貨的蛋糕一般加很多香精、人工添加劑，味道強烈，容易蓋過咖啡味道。食一件蛋糕甜到漏，根本飲不到咖啡的真味」。除了有自家調配的carrot cake、lemon curd pound cake，更有一款「老闆絕不妥協的cheese cake」，這款蛋糕不斷調校配方，輾轉1年才推出，「cheese cake太搶味、易膩和漿口，但很多客人想吃，於是做了這款口感較light的芝士蛋糕，邊喝咖啡邊食也可以」。

大熱咖啡燒酎 酒香兼帶甜「麥」

Dorothy不時研發新口味，例如在夜啡時段大受歡迎的「咖啡燒酎」，採用九州宮崎大麥燒酎，浸泡當季的fruity blend咖啡粉逾兩星期，隔渣後再靜置兩個月，讓發酵味減退後，味道更香甜醇厚，咖啡與麥香自然融合。最近，她更以咖啡燒酎製作成tiramisu，在剛於12月中正式開張的北角分店限定發售。

小店除了喜歡引入濃郁果香的咖啡豆，亦喜歡經特殊後製處理法、風味突出的豆種，如經過雙重厭氧發酵，味道似薑、薄荷的哥倫比亞咖啡豆；又或者經威士忌酒桶發酵處理，帶雲呢拿、Baileys咖啡酒風味的洪都拉斯咖啡豆。「這類處理法的咖啡豆，冲出來的味道強烈，客人買豆回家手冲較易冲到明顯的風味。」最近小店「疫市」開分店，北角、牛頭角的街坊都可嘗Dorothy的果香咖啡和自家製蛋糕。

■On the Hill Coffee Bar

地址：土瓜灣漆咸道北435至439號寶暉大廈地下2號舖

營業時間：周一至五上午10:00至晚上7:00、周六至日上午9:00至晚上7:00

IG：@onthehill_coffeebar

WhatsApp：9841 4827

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