讀者Mail Box：流感≠感冒

答：流感和感冒有類似病徵，很多人會混淆，若簡單區分，流感病情較急較重，感冒較輕。流感由流感病毒導致，病情一般較嚴重，高燒39℃以上，伴有頭痛、骨痛、疲累及呼吸道病徵；感冒屬病情較輕的呼吸道感染，可由細菌或病毒感染，病徵也不一，不能一概而論。

流感和感冒都可以經飛沫傳播。冬季會較容易染病，原因有很多。首先，天氣冷和乾燥，飛沫容易在空氣傳播；另外，天冷時大家較常打噴嚏，也傾向多留在室內；加上口腔和鼻腔乾燥，抵抗力較差，更容易互相感染。

流感疫苗不能預防感冒

很多人問：接種流感疫苗有沒有用？沒有疫苗能提供百分之百保護，接種流感疫苗可減低感染風險四至六成，這數字看似不高，但不能因而抹殺接種疫苗的重要。因為流感疫苗除了減低感染風險，也減低一旦感染而要進入深切治療部或出現併發症的風險，在減輕病情上很有幫助。

很多人奇怪，為何接種流感疫苗後仍會感冒。因為感冒可由鼻病毒、冠狀病毒等數百種病毒引致，而不是流感病毒，所以流感疫苗並不能預防感冒。

既然流感和感冒都是透過飛沫傳播，所以要預防感染，最重要是常洗手、戴口罩。現時的抗病毒藥很有效，一旦染病，如能及早治療，將大大減低病情的嚴重程度和傳染威力。

文：梁凱力（家庭醫生）