醫路同行：真空抽組織 驗乳癌更精準

年滿40歲 每2年造影檢查

女性由20歲開始便應每月自我檢查乳房，有沒有硬塊或其他病徵（見下文），若發現異常應立即求醫。另外，建議每2至3年找專業護理人員作臨牀觸診檢查，多加一重保障；此外，女士年滿40歲應每2年做一次乳房造影篩查，包括乳房X光造影（mammography）或乳房超聲波造影。造影檢查可偵測到難以靠觸摸發現的微細硬塊，甚至是未形成硬塊的微鈣化點，有助及早發現乳癌。

不少女士對乳房X光造影有所抗拒，主要源於過程中需要用儀器將乳房壓至微扁，即是俗稱「夾胸」，以減少乳腺組織重疊，得出較清晰影像。然而，隨着3D乳房X光造影普及，影像更清晰及準確，「夾胸」所需時間較短，按壓力度亦較輕，能大大減低不適。

「真空吸力」取樣傷口小

若透過觸摸或造影檢查發現乳房硬塊，先不要「自己嚇自己」，不一定是乳癌。不少乳房腫塊是良性，例如是纖維腺瘤、乳腺腫脹、乳管內乳頭狀瘤、乳房水囊等。因此要借助第三重診斷，即抽取乳房組織樣本作病理化驗，判定腫塊屬良性或惡性。

取樣方法也有多種，包括大家較常聽到的「抽針檢查」，當中分「幼針」及「粗針」。若醫生對硬塊有較大懷疑，通常會建議粗針檢查，因可抽取較多組織，結果較準確。粗針取樣前，先要局部麻醉，醫生會利用針管，經同一切口重複抽取數個樣本。粗針檢查亦有助醫生辨別癌細胞種類，以及是否具入侵性，以便制定治療方案。

近年亦有一種較新的取樣方法，就是「真空輔助切片」（vacuum assisted biopsy, VAB），原理是利用X光或超聲波引導切片針進入乳房病灶位置，再利用真空吸力的輔助，將組織「吸入」切片針。此方法優點是低創傷，只留下約0.5厘米針口，而且一次過可蒐集到比抽針檢查更多的組織樣本，研究顯示透過此方法取樣化驗，準確度比抽針檢查為高。而對於體積較小的良性腫瘤，更可透過真空輔助切片方法完全切除。然而，並非所有人也適合接受真空輔助切片檢查，需要視乎病灶位置是否合適，附近有無主要血管等。若病人因病情未能靠抽取組織等方法確定腫瘤是良是惡，可能需做開刀手術，切除所有不正常組織，再作切片化驗。

●每月自我乳房檢查

1. 觀察

在鏡前觀察乳房及乳頭兩邊有否不對稱、皺起或內陷

2. 觸檢

*檢查右邊乳房時，右手舉高放在頭後

*用左手3隻手指在右乳由外至內打圈游走，並按壓乳房

*檢查時留意有否以下異常徵狀：

乳房：硬塊；皮膚凹陷或凸出；皮膚呈橙皮樣變化、出現紅疹、不癒合傷口、出血或潰爛

乳頭：內陷或不對稱；表皮破損、脫皮、出血或有分泌物

鎖骨上下及腋下：有腫塊或淋巴結發大

*以右手重複以上動作，檢查左邊乳房

註：如乳房有任何不正常徵狀，應立即找醫生詳細檢查

文：梁小蘭（香港中文大學醫務中心外科專科醫生）