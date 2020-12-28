專家札記：發掘興趣建正向情緒 免跌負面漩渦

美國心理學家Barbara Fredrickson提出「擴展與建構理論」（Broaden-and-Build Theory），指正向情緒經驗（包括愉快、個人興趣、滿足感、愛的感受）可以幫助個人擴展思想與行動，並能建構及擴展個人資源。「愉快」能夠推動我們去玩樂，擴展極限，讓我們變得更有創意；當我們對某事物有「興趣」，可以推動探索外在世界，學習新知識、經驗，擴展自我；而「滿足感」可以推動我們去細味當下，對自我及外在世界產生新的想法。

「愛的感覺」是以上3個元素綜合而成，讓我們感受到安全感和親密關係，從而幫助面對當前處境。另外，正面情緒經驗有助消除負面情緒，讓身心較容易從負面的處境與情緒恢復過來。

「愛的感覺」助面對晚期困局

賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務，一直服務晚期病者與其家人。我們發現晚期病者除了受身體徵狀影響，更要面對死亡將至的恐懼，以及與家人及世界分離的不安感。病者往往伴隨負面想法及情緒，以致失去面對生活的動力。

因此，我們在服務中融合「擴展與建構理論」，透過打氣活動（cheer-up activity）、家庭快樂時光、心願達成等經歷，希望為病者及家人建立更多正面情緒經驗，避免了他們因病患而落入負面處境及情緒的漩渦裏，幫助整個家庭以另一個角度面對現時的處境，提升晚期生活質素，減少遺憾。

在杜太的故事中，我們嘗試發掘整個家庭的興趣與正面經驗；把整個家庭由專注於杜太的病患與照顧，擴展至她的廚藝、一家人美麗的回憶、家人之間的愛，並肯定杜太的自我價值。最後，杜太一家製成了「愛心私房菜」食譜，記載一家人最愛的菜式、家人對杜太的肯定與欣賞、杜太重要的回憶，以及與家人的趣事。

如果身邊人正面對晚期病患的困境，除了陪伴及聆聽他們的需要外，不妨花點心思為患者和其家人建構正向情緒力量，幫助他們轉化心情，能有更多正面力量面對眼前的挑戰。

■《晚晴心語——餚饌日常》免費派

「食」是家人間溝通與情感傳遞媒介之一。賽馬會安寧頌製作《晚晴心語——餚饌日常》食譜故事集，收錄了杜太的釀蟹缽食譜和故事，希望為晚期病人帶來正面信息。故事集預計於1月出版，免費派發。

詳情：www.jcecc.hk

文：李佩怡（聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安 ‧ 好」居家寧養服務照顧經理）