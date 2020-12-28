重現病母拿手菜 釀蟹缽驅一家愁緒

一道釀蟹缽，驅走了杜家的愁雲慘霧！

◆個案

一家邊製作食譜邊回憶趣事

杜太是末期腎衰竭患者，身體非常虛弱，大部分時間需臥牀休息，起居生活要靠家人及傭工照顧。我和社工第一次探望她時，家中瀰漫着凝重氣氛，各人愁眉不展。於是我們安排了一些實務支援，例如由治療師評估家居環境，借用復康器材，介紹軟餐等，讓杜太願意多到大廳坐坐，改善了她吞食情况；然後社工再向家人了解杜太的過去，發掘她的個人興趣。

杜太的媽媽原來是廚藝高手，杜太自小跟着媽媽進出廚房，傳承了十幾道名菜，包括：釀蟹缽、椒鹽蝦、南乳齋、咖喱羊腩、雞雜炒西芹腰果、洋葱薯仔豬肉；還有節日必備的蘿蔔糕，和甜品生磨杏仁糊。

眾多食物之中，我們最感興趣是釀蟹缽。在丈夫與子女七嘴八舌介紹下，聽得一頭霧水。而事實是，他們吃得多，但對於材料和製作過程等都沒有深究，也慨嘆很久未吃過了。他們回想，廚房一向是媽媽的聖地，平時都不讓家人幫忙或「搗亂」。比起學習煮食，杜太心願是子女努力讀書，將來生活更有保障，不要分心在其他事上。她也知道丈夫在外工作辛苦，回家後要多休息。賢妻、良母，她實在是當之無愧。

改變着眼點 重拾笑容

當社工再次上門探訪，杜太精神好多了，可以一起在大廳傾談。杜太自己都無法把釀蟹缽的做法說得很清楚，子女卻露出信心滿滿的表情，向社工娓娓道來。原來自上次我們離開後，家人就不斷回憶，並上網找資料，又問媽媽，訪問長輩，最後得出這道菜的食譜。

社工見各人談得興起，建議集各人之力把食譜製作成書。眾人齊聲叫好，把數十年來杜太拿手小菜逐一研究。在書中，除了食譜外，還加入這個家庭的趣事，包括父母的愛情故事、一家人觀賞電影和大兒子的頑皮事等。這本書成為全家最珍貴回憶！

社工由探討病人的嗜好和強項開始，令家人的着眼點從實務照顧，擴闊至杜太一生給家人的愛。家人由鬱鬱不歡變得歡天喜地，杜太由一個臥牀病人，重拾大廚身分，傳授子女廚藝。看見家人沒有因自己狀况而傷感，反而熱鬧地在身邊團團轉，杜太感到自己不再是家人的負擔，臉上重現滿足笑容。

文：余樂天（聖雅各福群會賽馬會安寧頌「安．好」居家寧養服務計劃經理）

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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