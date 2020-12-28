兒言自得：中大醫院下周投入服務 智能運作夠貼心

4幅地皮，最後只有黃竹坑有人問津，由新加坡百匯班台醫療集團與新創建集團合資，興建了現已投入服務的港怡醫院，其他3幅地皮似乎欠缺吸引力。中大本來對大埔地皮有點興趣，向政府提交了意向書，但經過多方考慮後，終於放棄投標，改為向政府爭取在大學站旁蓋建一所由中大全資擁有，非牟利的私營教學醫院。

中大的建議書，針對了當前私營醫院的積弊而提出一些改革，得到政府認同，中大不但「成功爭取」土地建院，更得到政府貸款，以及馬會和社會熱心人士捐貲，於2016年底動工建院。

輾轉4年過去，其間雖經歷火災、社會騷亂，以及新冠疫症等事件延誤了一些工序，建築工程終能如期竣工，更順利獲衛生署發給醫院牌照，鐵定於2021年1月6日（下周三）投入服務。

家人視像參與醫生「查房」

最近我有幸參觀了醫院好幾次，有機會聆聽同事講解醫院的設計和設施，發覺醫院有好幾個香港第一：首先它是全港唯一擁有全海景的醫院，面對吐露港，從病房外望，但見綠水青山，加上對岸馬鞍山的萬家燈火，正是早晚美景各有不同，令人心曠神怡；其二它是首家全智能、全面電腦化及無紙張（paperless）醫院，即使收費最低的病牀，亦設有私人電腦系統供病人觀賞電視電影、獲取資訊、點餐、查核帳單，以及隨時和家人朋友通過互聯網見面談心；最受長者病人和家人歡迎的功能，應該是家人可在家裏透過病房電腦視像和醫生一起「查房」，討論病者的療程和進度，家人毋須待在醫院望穿秋水苦等醫生來臨。

除了病房，藥房和衣服房亦有不少智能設施。藥房利用智能機械人配藥分藥，不但節省人手，更可以全面排除人為錯失導致藥物失誤的風險。衣服房亦是利用智能儀器分發制服，以及回收和處理污衣，節省人手之外，更讓員工於整天任何時間換領乾淨制服，毋須像以往那樣，要在辦公時間衣服房有人上班時才可以換衣服。

中大醫院成立的使命，是為香港市民提供一個高水平、價格合理透明的私營醫院服務模式。為了達成使命，醫院將會開全港先河，把七成病牀用作套餐式收費，讓病人入院時已清楚所需費用，是否本身財力或醫療保險所能承擔，不用因害怕超支而卻步。希望這模式能吸引經濟上能負擔的中產，把公院病牀留給較基層的市民。

中大醫院有這麼多創新，祝願它實驗成功，造福香港市民。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）