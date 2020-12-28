「1字頭」好握 「7字頭」夠支撐 行山杖用手力慳腳力

「慳了腳力，不過會多用了手力。」攀山專家及註冊物理治療師吳俊霆（Elton）表示，各式行山杖各有優缺，沒有哪款為之最好，最重要是選擇適合自己需要。杖身愈粗、杖腳愈多爪、杖頭呈「7」字形，愈能慳腳力。一般來說，行山杖可支撐20%至30%身體重量。

年長腳力差 宜選硬淨夠支撐

吳俊霆解釋，使用行山杖是以手分擔身體部分重量，減輕雙腳負擔。「若本身手力弱的人，之後手會好攰。」因此，選擇哪類型行山杖因人而異。以碳纖維折疊杖為例，碳纖質料輕，尤其適合比賽用；缺點是不能調校長短，而且接駁位容易折斷。伸縮式設計可調校長短，但較重身。「1字頭」行山杖握起來較舒適，「7字頭」則支撐力較好，利用腕力下壓杖頭，讓手部分擔更多雙腳承受的重量，適合年長或腳力較差人士。建議如果行山後感到雙腳「好軟」，就選擇硬淨一點、更多支撐的行山杖。

即使是精英跑手，有時都會用行山杖幫助平衡。吳俊霆將於本周四（31日）為器官移植病人籌款，挑戰3天時間內完成攀登全港最高的100座山峰，總距離超過 200公里。他表示：「如果最尾行到冇晒力，可能要轉支硬淨行山杖，落山有支杖一定會好啲！」

●行山杖使用要點

「7字頭」握法

長柄位向着身體，食指與拇指夾着較短的橫柄，其餘手指則握着長柄（圖A）

連腕帶「1字頭」握法

繫上腕帶，可避免行山杖滑落；由下而上穿過腕帶，落杖時虎口和掌心位置壓着腕帶（圖B），可省卻一點手指力。惟留意繫上腕帶後，當連人帶杖跌倒時有壓傷手指風險（圖C）

踏前一步杖觸地

調節行山杖長度和手肘角度簡單法：踏前一步時，行山杖觸地，手臂接近伸直

*右手拿杖的話，擺右手時踏左腳，反之亦然（圖D）

*上山縮短（圖E），落山伸長（圖F）

受傷握杖法

若途中受傷，行山杖應拿在好腳側；若使用兩支杖，雙手與痛腳同時跨出下一步，可提供更多支撐

示範：吳俊霆（註冊物理治療師）

■有片睇，揀啱行山杖 慳腳力減負擔：bit.ly/34IaJYd

文：李祖怡

編輯/梁小玲

美術/謝偉豪

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