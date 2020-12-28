肺腑之言：煙民中新冠 重症風險倍增

煙民約1.4至2.4倍機率患重症

除了長期病患（如糖尿、心血管和慢性呼吸病）、年長與男性等較常提及的不利因素外，吸煙也在一些綜合研究的醫學文獻中，發現與嚴重新冠肺炎（包括死亡）有關連。相比非吸煙者，「煙民」約有1.4至2.4倍機率罹患重症。儘管其確實的原因仍未清楚，但是吸煙對於呼吸道的破壞已經是不爭事實：包括增加發炎和氧化等現象，影響細胞結構，削弱呼吸道自身免疫能力等。上述現象都會增加呼吸道受到各種「入侵者」感染的風險。而且，吸煙本身是導致心血管和慢性阻塞性肺病的元兇，間接向新冠患者「貢獻」額外風險。此外，最近亦有初步研究發現，吸煙會在呼吸道增加「血管收縮素轉化酶-2」（ACE-2）的水平，從而增加新冠病毒經ACE-2受體（receptor）進入身體的機率。

轉吸電子煙會較安全嗎？

與傳統煙相比，電子煙與新冠病毒的研究較少，但最近一份美國史丹福大學與加州大學合作的研究發現，年輕人若吸食電子煙，被診斷患上新冠病毒的風險較不吸煙人士高出5倍；而吸食傳統煙及電子煙的「雙重使用者」，相關風險更高至7倍。由於電子煙跟傳統煙一樣會削弱肺功能和破壞呼吸道局部保護能力，故上述發現並不令人驚訝。

電子煙致肺損傷 增診斷用藥難度

此外，一種名為「與電子煙產品使用相關的肺損傷」（EVALI）的嚴重肺病，近兩年在美國引起廣泛關注，其病徵、X光及電腦掃描影像，都與新冠肺炎十分相近。在新冠疫症肆虐地區，有可能增加前線醫生診斷及用藥的難度。

在新冠疫情下，無論吸食傳統煙或電子煙，除下口罩吸煙都會增加雙手觸摸口和面機率，亦會在吸食過程中交談和咳嗽而增加交叉感染的風險。如果煙民在吸煙時，還有另外高風險習慣，包括與同伴分享不同味道的電子煙、飲酒，甚至使用軟性毒品等，「中招」風險更可以大為增加。

因此，不如趁這疫情之下，將電子煙和傳統煙統統戒掉，重新呼吸新鮮空氣，向健康人生重新出發。

文：陳偉文（香港胸肺基金會主席、呼吸系統科專科醫生）