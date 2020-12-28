養生帖：按摩+按穴 防治秋冬便秘

晨起、飯前飲溫水 有效防便秘

防治功能性便秘，要堅持適當運動鍛煉，還要注意飲食，補充膳食纖維，多吃含纖維的粗糧、蔬菜、瓜果和豆類食物；注意多補充水分，每日至少飲水1500毫升，尤其每日晨起或飯前飲一杯溫開水，可有效預防便秘；培養良好排便習慣，練習每晨排便一次，即使無便意，亦可稍等，以形成條件反射。已發便秘者，除按醫生指示使用各類藥物治療外，亦可應用下列按摩方法理氣通便。

1. 按摩腹部通便法：

雙手重疊放在下腹位置，由右下腹開始，稍微使點勁以順時針方向轉圈按摩30至50圈（圖1）。同時配合呼吸調息，即定位按好後，深吸一口氣，盡量使膈肌下降，腹部鼓起，並憋氣至能耐受程度，然後徐徐呼出，反覆練習，注意呼吸過程中按壓不可停止，吸氣時應意念排便，晨起練習10至15分鐘。腹部有任脈、足陽明胃經、足太陰脾經和許多調節胃腸功能的重要腧穴，按摩方法具有調理臟腑，通導大便之功效。堅持練習此按摩方法，慢性便秘者可產生便意，日久可恢復正常排便。

2. 指按天樞穴通便法：

排便前10分鐘用雙手拇指按壓兩側天樞穴（圖2），按至有痠脹或疼痛感，按壓由輕到重，3至5分鐘後即感到腸蠕動，產生便意，並順利排便。天樞穴是大腸之募穴，為大腸腑氣所注，按壓此穴可加強腸道蠕動，誘導產生便意，縮短排便時間。

文：甘君學（香港大學專業進修學院中醫副教授）