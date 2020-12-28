知多啲：遙距送藥 須有藥劑師輔導

萬寧業務經理及總藥劑師趙國亮指，醫管局轄下指定17間公立醫院的專科門診病人，經預約後可使用萬寧的取藥服務。病人須在覆診日前14天內，致電專科門診申請使用「免覆診取藥」服務，若醫生批准，病人則毋須回醫院覆診，由萬寧派人代領藥物、覆診紙、抽血紙等，病人再到指定分店取藥，藥劑師屆時會向病人解釋用藥注意事項。要留意，使用服務前需要開通「醫健通」，亦要授權萬寧藥劑師可於「醫健通」內查核病人病歷及藥物紀錄，過程需向萬寧付$50行政費，服務按次收費，舉例如需同時取3科專科門診藥物，則要付$150。

至於藥費，醫管局回覆查詢指，會視乎病人情况決定需否收取藥物費用；如有需要，病人可使用電子支付服務、醫管局的流動應用程式「HA Go」繳付藥費及帳單。

剛完成手術、剛轉藥者不適用

趙國亮指，免診取藥服務適用於經醫生評估，病情穩定的病人，一般以「三高」，即高血壓、高膽固醇及糖尿病人較多。剛完成手術出院、最近曾轉藥的病人則不適合使用。他強調，服務並非鼓勵病人不看醫生，長期病患者亦不能長期不覆診，建議最少每年要覆診1至2次。

他形容，「免覆診取藥」服務是疫情下新常態，服務使用人數亦與疫情波幅對應，在7月（第三波疫情）及11月（第四波疫情）使用人數較多。服務對一些病情已穩定的長期病者有幫助，免除到醫院取藥的煩惱，亦可減輕公共醫療系統的負擔。

送藥過程要求高

遙距藥劑服務成為疫情下的新常態，香港醫院藥劑師學會會長崔俊明提醒，推出遙距藥劑服務，大前提是不能令病人原先得到的藥劑服務減少，所獲的醫療質素不可以低於原來水平。許多人以為送藥很簡單，好似上網買衫、叫外賣，然後找速遞公司送貨，但崔強調，運送藥物過程中要確保藥物妥善儲存，病人資料和私隱亦要受到保障；另外，提供送藥服務的機構，同時需提供藥劑師藥物諮詢和輔導。有電訊公司伙拍醫療集團提供遙距視像醫療優惠，並安排藥物送遞。崔俊明指，該醫療網站上沒有談及運送期間怎樣確保藥物質素，例如藥物應儲存在室溫25℃以下；亦未提及如有服藥上的問題，應如何尋求專業醫護人員協助。

「任何污染、送錯藥、包裝破裂等，全部都可能影響健康。」崔俊明舉例，把糖尿藥送錯給沒有患糖尿病的人，病人服藥後血糖過低，腦部血糖不足，嚴重可導致死亡。另外，若運送過程中令藥物包裝破爛，藥物有可能受污染。市民使用有關服務前要考慮清楚當中的風險，尤其是沒有提供藥劑師資訊服務是「非常危險」。

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