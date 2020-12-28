安坐家中睇醫生 藥物送上門 遙距診症 並非人人適合

遠程醫療（telemedicine）近年在中國內地、歐美等地發展，但香港一直未見普及。碰上久未完結的疫情，遠程醫療會否成為疫下新趨勢？到社區藥房配藥，甚至是用「免診取藥」服務又會否成為新出路？

香港醫務委員會於2019年12月發出《遙距醫療實務道德規範指引》，涵蓋電話、電郵、社交媒體（如WhatsApp、facebook）等形式的遙距醫療溝通，建議醫生和病人先建立醫患關係，才為病人遙距診症。按醫委會指引，新症病人未必適合接受遠程醫療。

醫管局將與將軍澳醫院耳鼻喉科、伊利沙伯醫院腦外科合作，2021年初推出telehealth（遙距診症），透過手機應用程式「HA Go」，讓病人在家中接受醫生會診。而坊間亦有醫療機構提供遙距診症，並將藥物送上門。

香港中文大學醫務中心自2020年2月開始，安排部分病人以電話和視像覆診。中大醫務中心家庭醫學診所、家庭醫學專科醫生趙志輝表示，在第一、二波疫情開始時，有病人因擔心受感染而不願外出，不敢到診所求醫。當時有一名病人屬高危群組，但他沒有徵狀，不知怎麼辦；四處問人、上網查看，但仍無法得知自己風險有多大。最後醫生利用遠程醫療為他解答疑問，例如需否去驗深喉唾液，當中有何考慮因素，也解釋假陰性等情况。

不適用於觸診、皮膚科疾病

趙志輝補充，遠程診症有一些技術限制，例如不能為病人觸診檢查，「如果病人肚痛，醫生需要按肚檢查」，會建議病人到診所檢查；另外，診斷皮膚科疾病或需要解像度較高的影像，否則有可能誤判病情。私隱保障亦是其中一個令遠程醫療難以迅速發展的原因，例如病人擔心會診過程意外泄露，某些私隱原因不方便透過視像診症。慢性病患者相對比較適合遠程診症，例如高血壓、糖尿病等，「配合remote monitoring（遠程監測），病人量度血壓等數據後，傳到醫生的database（資料庫），可更快和準確掌握病情，有助減低併發症風險」。

非常時期 市民求助藥房解疑難

新症未必適用遙距診症，遇上小毛病，又不想到醫院、診所等高危地方，還有何選擇？在連鎖藥房工作的註冊藥劑師趙國亮指，他們留意到自疫期開始，愈來愈多市民到店舖查詢健康問題，由肚瀉、皮膚敏感、發燒，至如何分辨口罩保護力等，「這些問題好難找醫生、護士問，而藥劑師就可答到這些簡單，但（對市民生活）有大影響的問題」。

他續指，疫情下如果有小病痛，可到社區藥房找藥劑師初步評估，再視乎情况決定是否要看醫生；舉例說，近日天氣轉變，不少人出現皮膚敏感，藥劑師可提供成藥處理簡單皮膚問題，同時會留意有沒有其他警號，如皮膚有否發炎、細菌感染等徵狀，亦會查問病歷，「如果有糖尿病，又在腳上『生嘢』，我們會叫他馬上看醫生」。而新冠病毒徵狀與感冒相似，如遇上客人出現疑似病徵，他們亦會了解對方背景，如有沒有接觸確診者、所住大廈有沒有人確診等，提供合適的建議。

藥劑師線上跟進服藥情况

2020年6月，香港醫院藥劑師學會亦推出免費遙距藥劑服務（telepharmacy），首階段針對慢阻肺病患者。透過電話及視像，由藥劑師跟進服藥情况。

聖雅各福群會早前亦推出「遙距藥劑師諮詢服務」，減少病人在疫症期間外出的風險，在家中透過視像通話或電話，免費獲得專業藥物諮詢。病人使用此服務前，須先登記醫健通及下載相關應用程式。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明表示，很多病人服用不同專科的藥物，面對多種藥物治療問題。遙距藥劑師諮詢服務下，病人毋須到醫院，也有藥劑師解答服藥問題。藥劑師可透過醫健通了解病人服用的藥物，檢討治療成效。而透過視像通話，對未能清晰表達的長者尤為重要，藥劑師與病人有眼神接觸，做到「用藥醫病，用心醫人」，提供人性化藥療服務。

文：李祖怡、姚穎彤

統籌/鄭寶華

編輯/王翠麗

美術/謝偉豪

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