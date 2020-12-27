綠色生活：高回收率 要靠等運到？

/1/ 三色桶愈多 回收率愈高？

三色桶表現欠佳，已無爭議，但是來到這個階段，只揪回收桶出來鞭屍，意義不大。最該做的，是趁着申訴專員介入的時機，反思回收率低迷的成因。

人們很容易有此錯覺：三色桶愈多，回收率愈高。但是數據告訴我們另一種現實。

早在1998年有三色桶之前，香港「都固」回收率已經有33%，比20年後的2018年多出3個百分點。而在2009至2011這3年間，回收桶數量（12,560至15,100套）還沒今天多，可是「都固」回收率高達五成，當中廢塑膠的成績更是風光，攀上幾近七成的高峰。反觀今日廢塑膠回收率之不堪，反映回收桶多寡與回收率之間，沒有必然關係。

/2/ 內地拒收 廢膠葬身堆填區

中國因素一直主宰香港回收業的命脈。曾幾何時，「世界工廠」引擎大開，對全球廢紙、廢塑膠、金屬等生產材料來者不拒，哪管你乾淨的、骯髒的，一概照單全收，大幅拉高「都固」的回收率。

當時的廢塑膠回收率奇高，原來與高油價有關。塑膠是石油副產品，油價強勁，原生塑料價格自然水漲船高。企業要減省開支，轉為吸納較便宜的廢塑料，帶動相關廢料有價有市。2008年，香港出口的廢塑料平均賣價為2400港元一噸，清潔工、拾荒者樂於撿拾，不會出現後來回收商把回收塑膠丟到堆填區的惡行。

然而，隨着中國內地拒絕做全球的垃圾收買佬（在2013年推出「綠籬行動」、在2017年中宣告收緊廢紙和廢膠等24種「洋垃圾」的進口門檻），曾經行之有效的垃圾出路，幾近此路不通。

鋁罐紙皮有出路 廢塑膠失勢

與此同時，在全球氣候變化等因素下，淘汰化石燃料的呼聲愈來愈高，致令價格逐步回落，榮景不再，2020年4月每桶石油更首度跌破0美元。廢塑料面對原生料，漸無價格優勢。

就是說，曾幾何時的高回收率，並非歸功於我城實踐環保意識的努力，而是外在因素。

即使如此，三色桶中的金屬，最不必大家憂心。以汽水罐為例，2018年平均每噸出口價高達8721港元，令回收率一直高企在九成上下。廢紙沒鋁罐等金屬值錢，但紙皮、報紙、雜誌三大類別分揀不難，加上外圍市場需求大，回收率長期達五成或以上。近年因中國因素，紙價有回軟迹象，但在政府「中央收紙」等資助下，仍可守住四成的關口。

/3/ 混雜化學物料 拖低再造價值

最值得關注的，是「都固」中第三多的廢塑膠。

2018年的塑膠平均出口價為1856元，與廢紙相若。然而，廢塑料之所以被視為全球環境挑戰，與其類目繁雜、輕身而體積大有密切關連。先談類目，塑膠共有7大類，混入不同化學物料，可製出數以千萬計的不同產品。混雜起來，令再造質量大打折扣，拖低價值。

即使屬同一類別的回收廢膠，不同顏色也會導致賣價參差。透明瓶可塑性高，最受歡迎；但若混入其他顏色，就如同加入老鼠屎，有損再造質量。這也是雪碧膠樽從綠色改作透明的原因。又譬如傳統光學分揀機無法識別的黑色塑料包裝，會被當成垃圾，即使你好意把超市裝載食物的黑色托盤投進回收箱，它仍然大有可能葬身垃圾場。產品用上複合包裝物料，會增加再造成本，所以絕大部分回收商寧收廢紙，也不想碰紙包飲品盒。

/4/ 一年回收約5000噸塑膠=堆填區兩日廢膠量

讀到這裏，你可能已經頭暈眼花，但請耐着性子跟我一起計這條數：塑膠輕身、佔空間，約5萬個膠樽塞滿一輛貨車，湊夠一公噸，賣得1856元。可是扣除車租和司機等收集及物流成本，還剩多少？還有，再造生產可不是家家酒，不能隨隨便便拿一袋膠樽就開機投產，必須湊夠一定噸數才具經濟效益。可是要存夠數量相當且顏色一致的膠樽，少說要收數十萬個。倘若供應量夠還好，不夠的話，還要額外支付倉存費。七除八扣，這1856元所剩無幾，是否注定回收塑膠冇運行？

申訴專員說要審視回收桶成效，我為公家回收桶做盤點，推算出2018年共收集了4745公噸塑膠。其中房委會收集量最大（2229公噸），佔近半數；其次是近年設立的社區回收中心（1468噸）；食環署排第三（689噸）；剩下300餘噸，由香港房屋協會、綠在區區、康文署及漁護署包攬。

有這些單位的努力，近5000噸塑膠免於淪為垃圾。數千噸很多，但其實只等於堆填區兩日接收的廢塑膠量，或僅貢獻了塑膠回收率的0.5%。私人屋苑的回收表現會好些嗎？政府沒有公布有關數據，但面對同一條算術題，情况或許更差。撐起回收率的主力，是工業廢塑料，例如工業生產過程裁切下來的邊角料。這些材料大多簇新又單一，省去分揀程序，很受回收商的青睞。

需要政策 由政府介入

以上種種，像一盆盆冷水往回收桶淋。但這不是叫大家「繑埋雙手」，靠外圍因素如同「等運到」。更重要的是，透過把大格局再說一遍，提醒我們痛定思痛，看清回收桶只是硬件，乾擺着，並不會發揮積極作用。當丟垃圾到堆填區仍是免費午餐，當促進減量的政策始終只聞樓梯響，我城怎能走出困局？

回歸後首任環保大臣廖秀冬博士，曾經開出2015年都固回收率55%的期票，惟缺少廢物徵費等減廢法令下，這承諾跳票了；若不正本清源，同樣的結果，肯定會在現任局長黃錦星身上重現。

退後一步看，目睹回收桶爆滿，我們不能只要求趕緊清走就好，更該追問的是，這麼多用完即棄、又難以處理的塑膠，究竟由誰製造出來？那個誰又該承擔怎樣的減塑責任？

說穿了，我們需要的，其實是政策、政策，還是政策，由政府介入，促使企業落實淘汰、減用、改變設計、重用等措施，杜絕「短命膠」擠滿回收桶的慘况。這樣的政策建言，並非理想空話，而是國際趨勢，且在2025年前漸露曙光。

改善回收桶管理

回到改善回收桶管理這正題：垃圾收費政策能提高市民的回收意欲，但別忘了確保回收物送到再造場，重建公眾對回收系統的信心；與此同時，增加回收再造業者進場的誘因，同樣關鍵。這道理看似簡單，但講究取捨和重新佈局，做好分工。在此拋磚引玉：

一、食環署三色回收桶等路邊回收設施：這個類別負評最多，經常出現包山包海的各類塑膠，大增後端的分揀壓力；若扔進含有食物汁液的塑膠托盤，還會污染其他回收物，兼影響觀感。路邊桶主要接收路人飲食容器，而非家居塑料，權衡之下，可定位主力接收數量較多的塑膠飲品容器（只要扭上蓋便可避免污染）；

二、公私營屋苑回收桶：這些桶的內容較乾淨，源於可在家中預先清洗。可接收飲品膠樽、食物容器、購物膠袋、清潔用品瓶罐等更多類別的廢膠；

三、綠在區區、社區回收中心：這些有職員駐站的據點，回收物質量最高，可接收最多的廢塑膠種類，若能增加流動回收站更好；

四、智能回收機：可在公私營屋苑和綠在區區等回收點設置，透過獎勵計劃，加強公眾參與及乾淨回收；

五、不是垃圾站：民間設置了多個「不是垃圾站」，政府應該帶頭鼓勵，並且提供在公共空間設站的便利，特別是在回收設施不足的舊區；

六、中央收膠計劃：這個由政府出資到公私營屋苑及學校收集廢塑膠的項目，要求把塑膠交到再造場處理，發揮補底功能。惟現時只在三區推行，應盡早在全港落實，建立更完整的回收網絡。

最後，明白廢物收費、塑膠相關生產者責任法規受制於各種因素，一時三刻未必能出台。然而，公眾和立法會議員都該體認法規的關鍵作用，明明是重要的事，便要肉緊地催促政令出台，勿以回收桶無效為藉口，反對該有的政策。

說穿了，香港廢物政策跌跌撞撞，除了不濟的政府，還有只看選票、操弄民粹的政客。

註：申訴專員正收集公眾對管理回收桶的意見，12月30日前透過電郵complaints@ombudsman.hk或傳真2882 8149發表。

文˙ 朱漢強

{ 圖 } 作者提供、資料圖片

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 蔡曉彤

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