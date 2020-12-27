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2020年12月27日星期日
星期日生活
周日話題：國安法前後，反修例運動支持者怎樣轉變了？
Going on 2021：反/覆
反 / 覆
周日話題：為團結，不為慈善——疫下互助精神重生
周日話題：悼傅高義：一位「成功故事」的說書人
圖文城市：月滿圖
十二因緣：排期
七情上面：2021年希望的功課
開門讀書：2020，大家辛苦了
周日話題：消失的洪水橋 被棄置的「屯天元」三不管地帶
阿貓阿狗：#92改裝
水清碩見：最沉重的告別
獨恒戲語：Another Round無酒就不歡？
家明雜感：2020年（網上）觀影備忘
咩世界：第174期 ／約會
漫畫連載：That City那城 Vol. 26
星期日文學‧2020回望詩的力量：讀詩、譯詩、寫詩
{AI達人}朱孝文 放下恐懼抗拒 走入AI世界
家常便飯：皮肉間抹油 脆皮烤雞 鮮香滿溢
網學時代：手繪插畫食譜 跟足神還原？ 自學畫畫開心最緊要
綠色生活：高回收率 要靠等運到？
街知巷聞：必列者士街會所 記一個思想進步的年代
流水舍【故事四】：察覺雙手之小 幸有希望可握 想托住別人的痛，勿忘了自己的傷
開門讀書：2020，大家辛苦了
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【明報專訊】終於來到今年年尾，真的很不容易。大家去不了旅行，不妨想像一下，我像日本人一樣，代跟各位讀者朋友鞠鞠躬，說一聲﹕大家今年都辛苦了！
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