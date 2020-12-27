與編輯閒聊，問我會否為2021年寫吓字。初聽，我以為她想我寫篇文章。後來才知，她想我寫書法。這對話甚有趣，寫字可以是寫文章，也可以是用書法形式寫「字」。光書法二字，當然沒問題，想想，純粹寫兩字，倒不如也真的寫多幾隻字，說明一二。至少，談談為何寫這二字，為何認為它們可以為2021所寫。

我不是算命師，沒有水晶球，為來年寫字，只能代表自己。我想「反/覆」二字，中間加「/」，為了將之稍稍分開，不一定以同義重複加強語調來使用，令反和覆從一詞語中保留一下「反」和「覆」的自我意義。所以「反/覆」，其意可以有着反轉、顛覆、反抗、傾覆之外，亦可以作為重複（反復）。

以「反覆」寄語2021，是否表達來年將會重複2020？也許，不少人會有這種想像，認為2021會比2020差，而看當下的情况，應該是吧！所以以重複來理解反覆，可能也過分樂觀了。當然，這種樂觀是十分令人感到無奈的悲觀。但重複，反覆，所針對的若不是過去一年的諸多重壓，那麼，我們可以重複和反覆什麼呢？會否是許許多多嘗試改良社會的方案嗎？會不會是種種在無能為力下，如何想像自己還可以怎樣活下去的可能嗎？

Samuel Beckett名言：「Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better」。在不對明天心存僥倖的幻想下，踏踏實實地不怕失敗去嘗試及再試，如此的重複，不但不會走向虛無，反之，它是在已然失敗的基礎上，再度勉力地開啟差異和多元的可能。

文、題字˙余在思

編輯•蔡曉彤

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