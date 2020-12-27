Going on 2021：反/覆

鄧鍵一與袁瑋熙兩位學者自去年反修例運動一直從事民調研究，以了解場內場外的種種，最新有關運動支持者對政治與社會態度的民調出爐，比較半年前的結果，顯示他們「不再跟以前同樣熱心地……參與政治、討論政治等行為」，這似乎也對應了日常網上網下所見的觀察，然而，調查也發現他們比以往更關注政治，並不冷感。放眼國際，導致逾32萬人死於新冠病毒的美國，疫情之下出現新的互助團結組織謀求救人自救，這股互助精神能否得到弘揚，終將轉危為機且把世界改頭換面？

近期我們推廣拿起筆寫字，問愛好寫字的余在思可為2021寫個什麼字，他交來「反/覆」，這裏送給讀者。新一年，再接再厲。

編者話˙黎佩芬

美術•胡春煌

編輯•蔡曉彤

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