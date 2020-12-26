新年打掃好幫手 無線吸塵兼抹地 懶人恩物

吸力大增 一鍵倍增集塵空間

來自韓國的LG一直推出不少智能家電，只需一部手機，用家就可以連繫ThinQ智能家居網絡，監控各家電的工作狀態，非常方便。新一代吸塵機LG CordZero ThinQ A9K，也是ThinQ智能家居網絡的最新產品，除了智能監控，它更配備「單獨濕拖」和「Kompressor輕壓空間倍升」功能，令用家清潔家居時更得心應手，節省更多時間。

A9K採用軸向渦輪氣旋技術，配備升級智能變頻摩打，聲稱吸力比上代大幅增加40%，無論是吸塵還是除污過程都更省時省力；加上HEPA濾網及5重過濾系統，擁有全面的清潔效能。

3段式水量調節 可加消毒劑

新機另一賣點是「乾吸+濕拖」，以及新增的「單獨濕拖」模式。啟動「乾吸+濕拖」模式時，用家可配上雙旋濕拖吸頭（需另購，$1400），它一邊透過前方吸塵口吸入灰塵，再以電動摩打帶動抹布旋轉，去除一般吸塵機難於處埋的污漬。至於「單獨濕拖」模式，用家則可根據不同的清潔需求，藉3段式水量調節系統控制出水量，讓抹布在清潔過程中保持適當濕潤水分。

實際使用時，用家只需要一個吸頭就可以吸塵兼抹地。如果在雙旋濕拖吸頭的水箱加入1比99的稀釋消毒劑，便可以當作日常消毒家居地板之用，非常方便。跟機提供多達11款可拆卸吸頭及濕抹布配件，用家可按家中環境需要，隨時更換不同吸頭及清潔模式，輕輕鬆鬆便可清除角落的毛髮、布偶上的致敏塵蟎或頑固污垢等。

「Kompressor輕壓空間倍升」則是懶人至愛功能。官方表示在開發過程中，考慮到一般用家日常使用習慣而研發出這個功能。用家可以輕輕一按塵桶外的推杆，便可以將污垢和灰塵壓縮，集塵空間即時提升2.4倍，用家便可減少傾倒灰塵的次數。清空集塵盒時輕壓按鈕，亦可以一鍵清除纏繞塵桶內的毛髮，以及卡在濾網上的灰塵，一舉兩得。

5重過濾程序 免二次污染

無線吸塵機除了要擁有強大的吸力，完全密封的機身及高效濾網亦是重點，好讓用家在吸塵時不讓塵桶內的灰塵經機身空隙溢出，二次污染環境。A9K內置2道氣旋及3道濾網，合共5重過濾程序。正切式氣旋及軸向式氣旋，配合金屬濾網，將大部分灰塵過濾並鎖在集塵盒中，而15個氣旋孔、微塵濾網，以及最後的HEPA濾網，宣稱能過濾空氣中99.7%的0.3微米懸浮微粒及致敏原。另外，若塵桶及機內長期累積灰塵，很容易滋生細菌並產生異味，新機特設全面拆卸水洗的設計，用家可以拆下氣旋濾網、微塵濾網及HEPA濾網來水洗。

正如前文提及，A9K也對應ThinQ智能家居網絡，可經內置Wi-Fi功能連上網，用家可在手機上確認其充電狀態、電量，亦可以收到濾網清潔狀况的通知及記錄清潔日誌等，提醒你勤力打掃。

■LG CordZero ThinQ A9K規格

重量：2.57kg（連地板專用吸頭）

集塵盒容量：0.44L

吸力：3段（超強 / 強 / 標準），200W

連續使用時間：60分鐘（標準）/30分鐘（強）/ 7分鐘（超強）

充電時間：4小時

跟機裝備：電池×2、立架、輕薄地板吸頭、隙縫吸頭、二合一毛刷吸頭、牀墊吸頭、頑垢專用硬毛刷頭、震動寢具吸頭（只限ULTRA、EXTRA）、電動迷你吸頭（只限ULTRA、MASTER）

售價：$6290（酒紅色MASTER /鐵灰色EXTRA）、$6690（星夜黑ULTRA，指定經銷商發售）

查詢：3543 7777

多功能之選：

雙材質吸頭 專攻木板地磚

如家中有小朋友或寵物，保持地板潔淨就更加重要。香港很多家居都用硬地板，但一些吸塵機的吸頭卻針對地氈而設計，在硬地板吸塵的效率稍差，地板縫隙藏着的微細污垢，如食物碎屑、頭髮、寵物毛髮等都較難清潔。Electrolux Well Q7配備專為硬地板而設的POWERPRO極淨吸頭，非常合適香港家庭使用。

尼龍令吸頭更貼地 PET清縫隙

POWERPRO吸頭採用尼龍和PET兩種材質來設計。柔軟的尼龍可令吸頭更貼合地面，用家只需要輕輕一推就可以帶走表面的灰塵毛髮，而強韌聚酯PET則可帶走藏於縫隙角落的塵埃；加上完全密封設計，品牌聲稱集塵力比上代提升7倍。清潔硬地板的表現尤其出眾，官方於內部實驗室測試，可去除地板上99%的微塵，適合木或地磚地板的家庭。吸頭亦保留了Electrolux吸塵機一向都配備的LED燈，在吸塵時更容易看清陰暗角落的灰塵。

強化牀褥吸頭 「拍」除深層皮屑塵蟎

跟機的電動牀褥吸頭亦大幅加強，同樣採用雙材質設計，無論除蟎效果或清潔效能都比上一代更出色。牀褥吸頭內的滾刷使用了TPE彈性物料，可協助拍打牀褥深層裏的皮屑及塵蟎；加上UV紫外燈，更有效去除塵蟎等致敏原。滾刷上的硬質毛刷可纏起牀單被套上的頭髮及寵物毛髮，清潔得更徹底。

Electrolux Well Q7於機身密封及空氣過濾系統亦都花了點心機，採用5重過濾系統，每一層遞進鎖住塵埃，聲稱有效過濾99.99%細至1微米的微塵，且避免引致二次污染。塵箱使用螺旋狀進氣口，可產生高速內向氣流，降低阻塞風險，即使灰塵滿載仍能保持高度集塵力。更細小的微塵會被濾網過濾並鎖於排風口的HEPA濾網內，以確保機後噴出來的空氣潔淨。

■Electrolux Well Q7規格

重量：2.8kg（連吸頭）

集塵盒容量：0.4L

吸力：2段（強/標準）

連續使用時間：50分鐘（標準）/14分鐘（強力）

充電時間：4.5小時

跟機裝備：升級版UV電動牀褥吸扒、軟毛刷吸嘴、轉彎吸嘴、高處/狹縫清潔伸縮吸嘴、小毛刷吸嘴

售價：$4698

查詢：2804 2328

毛孩主人之選：手提塵刷「執毛」叻

Miele一向都是歐洲高級家電的代表，這個德國品牌也首度推出無線吸塵機Triflex HX1。它內置Vortex氣旋技術，以流線形空氣循環製造極強氣流；配上Multi Floor XXL特闊電動吸頭，更易清除地面上的灰塵。Triflex HX1配備了幾種型號，當中包括特別為寵物家居而設的「Cat & Dog」，此型號配有額外手提塵刷，更簡易清潔寵物掉下的大量毛髮。而跟機的升級版吸頭，前方設有BrilliantLight照明燈，讓暗角的毛髮及塵埃無所遁形。另外，當吸塵機由硬地板轉到地氈時，內置的智能地板感應功能會自動轉換吸塵模式，操作更簡便。機身設計可作「一機三用」（圖f），簡單轉換機身模式，無論吸天花、地面或車廂都靈活自如。

■Miele Triflex HX1（Cat&Dog）規格

重量：3.6kg（連吸頭）

集塵盒容量：0.5L

吸力：3段（超強 / 強 / 標準），185W

連續使用時間：60分鐘（標準）/ 34分鐘（強）/ 17分鐘（超強）

充電時間：4小時

跟機裝備：電池×1、BrillianLight照明Multi Floor XXL電動吸頭、手提式迷你電動吸頭、HEPA2免更換排氣濾網

售價：$6688

查詢：2610 1025

慳家之選：輕身吸力強 靈活識轉彎

如果不想花費太多，又想有外形及功能都不錯的吸塵機，來自日本的Hiraki L7 FLEXIBLE或許適合你。

L7 FLEXIBLE機身只重2.4kg，但仍擁有相當的吸力，就連10蚊銀都吸得起。其刷毛滾筒吸頭採用寬頭式設計，減少堵塞的風險。除了刷毛滾筒吸頭，還有3合1吸頭可供使用，能夠簡易清潔各種不同物料的表面。L7 FLEXIBLE另一賣點便是可以靈活折疊、變成L形的鋁製吸塵管（圖g），用家只需按下按鈕便可令吸管隨意屈曲或轉彎，從而伸入不同家俬的底部吸塵。

■Hiraki L7 FLEXIBLE規格

重量：2.4kg（淨機身）

集塵盒容量：0.8L

吸力：2段（強 / 標準），150W

連續使用時間：35分鐘（標準）/ 20分鐘（強）

充電時間：4小時

跟機裝備：電池×1、電動大地刷、3合1刷頭（絨毛刷頭、長毛刷頭、長扁吸頭）、可折疊鋁製吸塵管、坐地架、掛牆架

售價：$899

查詢：3898 4910（冠恒）

文：JJ

編輯：陳淑安

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