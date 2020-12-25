沙發薯：英國Black Lives Matter 「小斧」鋸大樹

Small Axe基本上是5套獨立電影，5部都是有關1960、70年代來自加勒比海一帶（西印度群島）的黑人社群。英國在1950年代二戰後招收了過萬前殖民地的黑人移居英國，借以增加生產力。此後加勒比海的黑人在英國倍增，在英國當代社會文化上有重要的地位。

移民人口融入當地社會不容易，每每要經過數代才能打破各種的分歧、障礙。黑人被歧視、不公平對待是平常事，Small Axe就是專注這些在1960、70年代發生的真人真事，讓我們重溫這班移民人口經歷過的不平等待遇。這正好提醒我們，今時今日的社會得來不易，都是靠前人努力及犧牲換來的成果。

若你對倫敦有認識，或許知道Notting Hill有全球最大型之一的街頭嘉年華Notting Hill Carnival。這嘉年華已有55年歷史，與加勒比海文化有直接關係；而首集Mangrove中的The Mangrove餐廳，正正就是此嘉年華早期的非正式總部。

原本來自千里達的Frank Crichlow在1968年於Notting Hill開設The Mangrove，本身並無特別抱負，與一般食肆創辦人一樣，只不過想賺錢賣好食物。做的是正宗千里達菜，所以顧客盡是同區的加勒比人。久而久之餐廳不僅成為當地前衛年輕的加勒比人的指定聚腳地，更吸引黑人巨星如Jimi Hendrix 及Diana Ross等光臨。

不過，餐廳同樣吸引警察的注意。1960、70年代的社會仍然充滿着對黑人社群的敵意及歧視，覺得黑人都是流氓，不應在英國生活。那年代警察針對黑人社群，在街上隨意截停搜黑人身是慣常事。當區警察對歌舞昇平的餐廳看不順眼，於是在首年便採取6次無理的清場驅逐，誓要令餐廳結業。

打甩最嚴重指控 揭警察謊言

到1970年，當時的黑人社運組織British Black Panthers看不過眼，建議遊行示威，向當區警署抗議請願。餐廳老闆Frank Crichlow被說服參與，怎知警察刻意製造混亂、暴力場面，稱這班和平示威人士為「暴徒」，刻意搞事。警察拘捕9人，包括餐廳老闆及British Black Panthers人員。

拘捕後到法庭審判，基本上就連律師都叫這9個被捕人乾脆認罪，因為面對結構性的歧視及警察的謊言，他們勝算極小。不過，他們不認輸，而當中高知識水平的數人兵行險着，決定為自己辯護。結果經歷近兩個月的審判，他們最後打甩了最嚴重的指控，暴露了警察的謊言及不平等待遇，為英國當代黑人歷史揭開了重要的一頁。

Small Axe其餘數集都有不少是涉及警察的濫權、執法不公的問題。這提醒我們，警察從來都是一個問題多多的政府部門。警察的質素，通常都能反映出當時當地政府及社會的質素，而今年Black Lives Matter的導火線亦正正是美國警暴問題。

最後不得不提，Small Axe的標題正是來自牙買加Reggae教父Bob Marley的作品Small Axe。歌詞是「If you are the big tree/We are the small axe/Sharpened to cut you down（well sharp） /Ready to cut you down」，其實，就是那個年代的雞蛋鬥高牆。2020年將結束，我們都要繼續聽Bob Marley，記着，只要堅持，刀仔都能鋸大樹。

文：陳Damon（chandamon.com）