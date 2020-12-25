留家自煮 靚凍肉氣炸食材造就廚神

新常態WFH下，在家自煮也成為生活日常，造就人人都可做廚神！要準備「疫」境下長期作戰，急凍食材如凍肉自然成為熱門食材。

「禁晚市堂食那陣子，7、8月的時候生意是多了。」本地老字號凍肉店新國華的第二代老闆廖煦昕（Dee）說，門市生意額的確比往年升了一倍，可是……「餐廳批發卻下跌了九成。」雖然隔着電話對話，也能感受到本地餐飲業堪比儲存在-18℃下的凍肉的那陣寒意。

在自家YouTube頻道一向形象幽默的Dee哥話鋒一轉，「現在多了家庭客購買原件肉回家自己動手切，爸爸切肉都可以變成小朋友的娛樂節目」。他說：「因為客人發覺原件肉買回家，比在街外吃便宜很多。」新國華賣的原件凍肉，像鮮肉檔一樣，可選要多少分量、一件肉的哪個位置。較多人購買的原件肉是美國安格斯牛小排（$155/磅），勝在富牛肉味，油花平均，用來火鍋或燒肉都適合。

手工黑松露燒賣 食得精緻

凍肉之外，「疫」流中亦有一些急凍食品大受歡迎，當中包括因地獄廚神Gordon Ramsay而爆紅的威靈頓牛柳。新國華售賣的威靈頓牛柳（$118）用上新西蘭牛柳，解凍後在外層酥皮塗上蛋漿，再按喜歡的生熟度以焗爐焗17至35分鐘不等，足夠兩人分享。再來是最富港產味的燒賣，街頭版魚肉燒賣選擇眾多，反而精緻酒樓版燒賣不常見。由90後兩兄妹拍住創業的本地品牌延記點心，招牌燒賣以雞肉代替豬肉，混合蝦、冬菇等，每日新鮮手作，吃起來肉質較鮮嫩富肉汁。蟹子燒賣外，還可以拼極品手工黑松露燒賣（混合版$58/12粒），另有牛肉燒賣、懷舊鵪鶉蛋燒賣（設單點及拼配，價錢各不同），宅在家都可自製一盅兩件的樂趣。

不得不提的，還有今年超熱門的氣炸鍋食品，Dee哥稱之為「懶人煮食神器」，「今年的確多了很多客人買氣炸鍋食品，像韓國品牌的熱狗、炸雞粒、牛角包，特別受小朋友歡迎。」

●新國華肉食公司（九龍城店）

地址：九龍城城南道53至55號地下

查詢：2369 6329

延記點心

網址：www.theyinhk.com

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