2020年關鍵詞 疫中變陣 #外賣新意創新天

2020年進入倒數的當下，讓我們一同溫故知新以上#hashtag年度關鍵詞。

#外賣 #外送

小時候過聖誕，可有期待過騎着鹿車的聖誕老人送來禮物？2020年的聖誕節在街上見得最多，大概是騎電單車或單車送外賣的「車手」。

「我正在開車送外賣」、「我剛送完外賣，請等等……」說的人正是本地名廚梁偉富（Eddy），過去30年的聖誕黃金檔期，他必定坐鎮酒店或自己的餐廳埋首出餐；今年由冬至前幾天開始，記者WhatsApp約訪談，他都忙着做「外賣仔」。早在疫情爆發初期的2月開始，眼見自己餐廳Chef Studio by Eddy的預約全部取消，公司到會訂單歸零，馬死落地行，他即變陣主攻外賣，自己飯盒自己直送港九新界。最初推出招牌菜海南雞飯、龍蝦喇沙、慢煮三文魚等；直至年中發現熟食外賣需求大減，便開發懶人煮食包外賣，如原隻龍蝦燴伊麵、慢煮和牛面頰，甚至有意大利Alba白松露餐，客人只需幾個步驟就煮好。

「識得結束，不是醜事」

問身為香港廚師協會副主席的Eddy如何形容今年本地餐飲業，「一潭死水！」說得斬釘截鐵。「政府不封關，業主又不體諒，如此景况不是我們可以控制。」他說，中菜酒樓失掉酒席生意，供應學校飯盒的朋友每日損失1.5萬個飯盒收入，他的餐廳中環店早前亦結業，「識得結束，不是醜事」。親自送外賣給熟客，對方很開心，還鼓勵他：「疫情過後，我會回來幫襯你！」但是，幾時會好轉？明年3月會好轉嗎？他懷疑。這陣子他正忙於送外賣的，是新出品「用心梁廚」盆菜 （$1380/6位用），內有高湯原隻鮑魚、鮑汁花膠、本地金蠔等，他打算不限時節，全年供應。「舊的辦法不可行就再想新辦法，隨緣吧！」

外賣的內涵固然重要，而外賣的包裝有時候會成為賣點，甚至可以成為「疫」境下的救生圈。

外賣3層架下午茶 成新時尚

香港四季酒店The Lounge的下午茶一向一位難求，「4月份開始，下午茶時段完全沒有客人，行過大堂都會聽到自己的腳步聲，好恐怖」。酒店餅房行政主廚陳永雄（Ringo）憶述。「既然晚餐可以外賣，下午茶外賣又可以嗎？」他第一時間想到，是外賣包裝如何可以不失3層架下午茶的優雅味道，「用外賣紙盒不能讓人感覺享受，想過用阿加力膠片、瓷器都不可行，用回原裝3層金屬架又實在難以帶走」。經過一輪構思修正，首個白色、環保物料卡紙、圓錐形、連手挽的3層外賣下午茶，終於在5月登場，即時成為熱門話題及打卡目標。

打開盒蓋，只見紙架上的鹹甜點依然精緻悅目，款式跟堂食版大致相同，部分款式因應當時高溫天氣而改換材料。「我用了pastry cream代替一般cream，那就是拿破崙餅中間的忌廉，好處是不易融化，也不影響甜品本身的味道。」Ringo解釋，「它還有另一個功能，取少許蘸在甜品的底部，可以用來固定位置；而鹹點就用薯蓉貼着」。

「從酒店的網上社交平台看到打卡的客人，不止在家裏享用，還會帶去戶外野餐，扭轉了我們對下午茶傳統優雅享受的概念。我大膽講，外賣下午茶會成為新時尚，聚會派對都會買兩個一同分享。」酒店早前亦推出了紅色聖誕版外賣下午茶，反應非常熱烈，一度售罄，已即時加推。

同樣是3層設計，意大利餐Assaggio最新推出的外賣派對盒子（$1580/3至4位用）就很有拆禮物感覺。第1層是波士頓龍蝦及火箭菜做配料的原隻龍蝦薄餅，第2及第3層分別是慢煮24小時澳洲和牛做主角的燉牛面頰、黑松露手工蛋麵、意式火腿及芝士拼盤、薯蓉及烤雜菜，而南瓜濃湯及意式聖誕水果麵包則獨立包裝；每款盛載食物的容器都是環保物料，並貼上名稱貼紙。除了可直接致電訂購，經Mira eShop預訂，更可獲贈法國紅或白酒一瓶。

●Chef Studio by Eddy

查詢：6196 9046（WhatsApp）

備註：各區運費各不同，滿$2000免運費，

黃竹坑自取9折

香港四季酒店

地址：中環金融街8號

網址：bit.ly/37FWrJk

Assaggio Trattoria Italiana

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

查詢：2877 3999

網址：www.mira-eshop.com

備註：供應期由即日至2021年2月28日；最少3日前預訂，每日限量供應，只設到店自取

文：魏雋

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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