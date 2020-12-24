Beauty News：Last-Minute Shopping貼心實用美容禮物

The Body Shop乳木果身體護理奢華套裝（A $529）由加納女性手工提煉，來自社群公平貿易的乳木果，據稱能深層滋潤肌膚，用後散發迷人堅果香氣。乳木果套裝包括：身體磨砂（250ml）、身體潤膚霜（200ml）、沐浴乳（ 250ml）、深層修復洗髮露（250ml）、深層修復護髮素（250ml），以及潤手霜（30ml）。

Olfaction N'（第戎甜酒）淡香水（B $580/75ml, from Harvey Nichols）靈感源自巴黎南方第戎市Dijon的特產葡萄酒和黑加侖子甜酒，香水的前調為香橙、青綠香、黑加侖子，流露着田園氣息，主調為覆盆子、黑加侖子、蘋果和茉莉，塑造出芳香甜美味道，配以基調的香草、麝香、焦糖，散發出乾燥焦糖甜香。

Aēsop「超然的旅人」季節性禮盒（C $1250）包裝採用100% 回收材料製成，配搭一篇被遺忘的文學作品，提供可下載電子書或音檔格式。「超然的旅人」套裝包括兩款精華及面霜，當中的澄瑩面部精華素（60ml），據稱能給予肌膚維他命養分，有效修護、平衡肌膚；香芹籽抗氧化面霜（60ml）據稱能有效紓緩肌膚乾燥。禮盒另配搭Joaquim Maria Machado de Assis的短篇小說。

●查詢：Aēsop 2673 3468（中環歌賦街） Harvey Nichols 3695 3388（置地廣場） The Body Shop 2506 0678 （時代廣場）