聖誕槲寄生 浪漫吸血鬼

槲寄生，為槲寄生科（Viscaceae）槲寄生屬（Viscum）槲寄生種植物的統稱，全世界大概有70種。根據漁農自然護理署香港植物標本室的網站，有紀錄的香港原生槲寄生有3種，包括扁枝槲寄生（Viscum articulatum Burm. f.）、棱枝槲寄生（Viscum diospyrosicolum Hayata）和瘤果槲寄生（Viscum ovalifolium DC.）。

長成球狀 直徑鮮逾1米

3種槲寄生各有特徵。本地獨有品種香港水玉杯發現者、植物達人馬錫成表示，扁枝槲寄生無葉，枝莖扁平細小，果實呈圓形、白色；棱枝槲寄生無葉，枝莖接近圓柱體有縱棱（ridges），果實呈黃橙色；瘤果槲寄生有葉，果實未成熟時外皮有突出的一點點。另外，馬錫成提到還有一種民間發現的新品種楓香槲寄生（Viscum liquidambaricolum），與扁枝槲寄生相似，果實則呈橢圓形，惟未得到官方證實。

香港教育大學研究講座教授（地理及環境科學）詹志勇表示，槲寄生是一種寄生在樹上的灌木植物，會成長成球狀，直徑很少超過1米，長至最大尺寸約需10年。槲寄生為常綠植物，一年四季均青葱翠綠；亦是多年生植物（perennial plant），即生命周期能持續多年。槲寄生一般在春天開花、秋天結果，果實往往懸掛到冬天，因此聖誕槲寄生花飾上才能看見一點點的漿果點綴。槲寄生大多寄生在橡樹、楓樹、蘋果樹等樹上，多生長於郊區，馬錫成表示曾於新界地區如大埔坳自然護理區、犁頭石、上水、粉嶺等看見其蹤影。

竊取宿主養分方式「鬼咁精」

別看槲寄生的聖誕習俗如此浪漫，詹志勇直言它是植物界「吸血鬼」，生存方式就是把根部鑽進樹木中，攝取宿主的水分和養分來養活自己。槲寄生為半寄生植物（hemiparasite），一方面攝取宿主的養分，一方面自己也會光合作用，實行「食兩家茶禮」。槲寄生的根有2種，一種鑽進樹木的邊材（sapwood），即樹幹的外圍部分，是樹木從根部輸送泥土中的水和養分至樹冠的渠道，由於槲寄生並非扎根於土壤，因此它便從宿主偷走這些原材料，來供給自己用作光合作用；另一種根則鑽進宿主的韌皮層（phloem），是樹木傳送食物（經光合作用後產生的營養）至上下全身的管道，槲寄生直接偷取，「坐享其成」，難怪詹志勇形容它「鬼咁精」。

雖然槲寄生會不停竊取宿主的養分，但其實分量不多，很少會把宿主弄死。詹志勇表示，聰明的大自然中有一個生存法則——謹慎法則（precautionary principle）：自然界的侵略者如寄生植物等，侵略宿主時會有一個限度，不會過於「狼死」，因為若宿主死了，自己也會隨即死亡。然而槲寄生的侵略的確能損害宿主的健康，若樹木本身不夠強壯的話，亦有可能枯萎。詹志勇指，槲寄生往往是果農的頭痛來源，因為它特別愛寄生在果樹上，貪其養分較多，生命力旺盛。

黏性果肉 雀鳥吃後抹嘴助播種

槲寄生傳播果實的方法也能體現它的足智多謀。槲寄生果實色彩鮮艷，在蕭瑟的冬天中尤其搶眼，吸引雀鳥來覓食。詹志勇指，雀鳥吞吃果實後，會經反芻後把種子吐出或經糞便排出。馬錫成補充，槲寄生的果肉有膠質，帶黏性，雀鳥吞吃後嘴部被黏住，只好飛到另一棵樹上抹嘴，種子隨即黏到樹上。這也解釋了為何槲寄生一般生在樹冠較高的位置，因這是一般雀鳥飛行的高度。

詹志勇指，種子須落在樹木枝幹上部或樹丫位置，才有機會扎根生長，傳播成功率其實不高。因此，槲寄生採取「大包圍」策略，結出來的果實數量多，務求當中有種子「達陣」，落「樹」生根，以提高下一代的存活率。

雖然槲寄生偷取宿主養分看似可惡，但馬錫成指槲寄生反過來亦幫助了樹木傳播種子。他形容槲寄生與樹木之間，就像「廣告公司」跟客戶的關係：樹木付出一點「酬勞」給槲寄生，槲寄生則吸引雀鳥「客人」飛過來，吃槲寄生果實之餘亦吃樹木的果實。另外，詹志勇亦指槲寄生其實養活了不少雀鳥，尤其在萬物蕭條的冬天裏，有槲寄生的漿果可吃，鳥兒便不用餓肚子。在充滿智慧和制衡的大自然裏，每一種生物都有它的生態價值。

文：鄧捷

編輯：林曉慧

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