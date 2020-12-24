禮物之選：聖誕零食送上心思驚喜

聖誕零食的王道乃聖誕版本的包裝或造型，充滿節日氣氛嘛！Wismettac推出聖誕樹形狀的史諾比7天聖誕倒數月曆，打開小箱子獲得朱古力等小禮物，而Wonderland推出聖誕白靴收藏曲奇和糖果，兩者皆充滿小驚喜。部分零食更有聖誕造型，Chco熱朱古力杓聖誕套裝，或是IKEA聖誕薑餅也換上薑餅人等造型，充滿聖誕色彩。Campbells傳統牛油三角酥餅在禮盒上花心思，注入雪人、麋鹿和雪景3款圖案。日本零食品牌Bourbon推出食得又玩得的聖誕餅乾和電車（圖1，各$138/(A)），內有齊朱古力模等，按指示約1小時內便能完成，更可發揮小創意加上糖粉、糖果粉飾完成品，玩味十足！

至於素食者，坊間也有不含奶類和麩質的素零食選擇，喜歡香脆口感，不妨嘗試Joe & Seph's爆谷推出的全素海鹽焦糖爆谷聖誕掛飾，口感與一般爆谷般香脆，Vegan Rob's的車打泡芙和Coco Paradise香港製造的純素開心果抹茶椰子脆，同樣脆卜卜，很惹味。Divine 85%有機黑朱古力，獲得公平貿易認證之外，亦標榜適合素食人士食用，其苦甜參半味道十分獨特，朱古力迷切勿錯過！●

(A) city'super

查詢：citysuper.com.hk

(B) 谷辰GUU SAN

查詢：guusan.hk

註：即日至2021年1月3日購物滿$300或以上送指定聖誕禮品

(C) IKEA

查詢：ikea.com.hk

文：陳麗斯

[DIY食譜]