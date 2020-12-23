Double F：當《愛回家》變成《拾香紀》

《拾香紀》時間跨度太大，人物較多，兩夫婦連城、宋雲以及10個子女，各有各故事，若要改編，似乎較適合電視劇，通常也只有爭產的電視劇，或（香港風格的）sitcom處境劇，才有10兄弟姐妹那樣的大家庭。

故事中的連城、宋雲在香港做生意做到風山水起，但《拾香紀》眾兄弟姐妹，連同工人都十分齊心，也沒有爭產的可能，加上還有連城搭上工人阿好的出軌戲碼，那就似乎比較適合拍成茶餘飯後隨口討論的處境劇。

你幻想，有一天食飯時間打開大台，播的不是《愛回家》，而是《拾香紀》，那才真是大改變。而且連這個家的setting也很適合拍處境劇，一家連工人及後來出生的小朋友足有十多廿人，搬進嘉道理道6層大廈，一梯兩伙他們佔了3個1000平方呎單位：2樓A座住宋雲與4個孩子加1個工人，2樓B座住連城、大兒子夫婦及工人，3樓A座是兩個工人、二兒子兩夫婦加過繼給工人的六兒子。這兒的工人不是菲傭，而是跟着他們起家，早已是家中一分子的工人，後來連城宋雲還為幫輕工人而請了兩個菲傭，這樣彰顯獅子山下主僕情深的戲分，十分適合sitcom呀。他們早餐由B座負責，晚餐在A座開席，由早上開始，3個單位就不關門，每天人流串上串下，卻始終有中心樞紐連繫着，容易分集拍攝，又長拍長有。

1998年出版 回應九七大限

這個中心樞紐作者陳慧稱為「愛」，所以《拾香紀》一書最後一句是彌留的十香回憶一家人的歷史後結論一句：「原來，回憶，就是，愛。」陳慧是溫柔的，《拾香紀》在1998年出版，回應九七大限，那時那麼多人在最後一瞥消失的香港中各有所述，或超現實如西西《浮城誌異》，或血腥沉鬱如黃碧雲《失城》，或戲謔如董啟章《V城繁勝錄》，或荒誕如也斯《狂城亂馬》……而陳慧卻始終想寫一個有關愛的故事。

愛者，不止家人之愛，也有城市之愛，比如六合上街抗議，在電視上被連城認出，半夜裏連城搬椅子堵在電梯門前，等六合回來就在那兒訓了他大半夜，後來仍不順氣，又走到A座叫醒睡了的六合，這次卻不是教訓他不要去上街，而是說這代不如他們。36年前，連城與宋雲動身來港前夕，在廣州沙面的英國領事館放火，抗議香港警方人員進入九龍城寨清拆民居的「九龍城事件」……六合後來還在八九六四時去了北京，再後來還幫過很多弱勢社群，終於選上區議員，但其後他是否保有初心，就不得而知了。因故事只敘述到1996年，十香腦膜炎，昏迷彌留之際，在最後一瞥中敘述連家故事。

《拾香紀》中的故事由1940年代始，止於十香彌留的1996年年尾。若果這套sitcom，一個唔好彩受歡迎，《拾香紀》可以延長拍埋1997到2020的故事，當然sitcom的主角不能死。要不是十香一直以幽靈的方式偷窺家人的生活，作為電視劇的旁白出現；要不是十香在1997年7月1日蘇醒，醒來失憶，從此7月1日成了分隔前半生與後半生的線；再不還可以是十香昏迷20多年後在漫天催淚煙霧時醒來，人到中年，惶惶然不知何去何從……

繼續拍1997到2020故事？

這時連家該有三分之一人在內地做生意，另三分之一早已移民外國，然後十香才剛剛習慣「新香港」，家人又覺得要放棄香港移民外國……這樣拖住拍，應該都可拍到1000集以上。但這些畫面，碼頭絕食、六合上京、十香在煙霧瀰漫中再度有失去香港的恐懼，能在入屋的電視中演出來嗎？

文：方太初