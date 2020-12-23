好物精選 5萬元內腕表集合

限量聯乘 適合好動之人

2018年，TAG Heuer聯同英國著名訂製奢華精品商Bamford Watch Department（下稱Bamford）創辦人George Bamford創造出一款特別版Monaco（摩納哥）系列腕表，備受讚譽。今年12月，品牌與Bamford再度合作，推出限量特別版腕表Aquaracer Bamford Limited Edition。腕表以鈦金屬製成，飾以鮮明橙色細節。橙色設計元素與運動風表圈呼應TAG Heuer在1979至1994年推出表款的外形。腕表配搭43毫米表殼、三列式噴砂表面處理表帶及設60分鐘刻度的單向旋轉表圈，Bamford字樣則設於6時位置。邊緣飾以橙漆鍍銠指針，覆以白色Super-LumiNova夜光塗料，確保於任何照明環境與水深均能清晰讀時。腕表全球限量1500枚。

清簡設計 彰顯典雅魅力

El Primero計時機芯一向是Zenith的主打賣點，但其走簡約實用路線的Elite機芯功能同樣可靠。El Primero系列因為加入了計時功能，表盤設計相對繁複，Elite系列則以三針功能為主，走清簡路線，配搭Elite機芯，腕表以簡約為特點，將凸面外形、弧形線條和優雅比例巧妙融合，從一系列經典表款中脫穎而出。今年Elite Classic系列分別推出了40.5毫米和36毫米直徑表殼，備有多種金屬材質選擇，盡顯簡潔雋永的典雅魅力。

鈦金屬表 親民價入門首選

Hublot腕表一向定價也在8萬元以上，但原來Classic Fusion系列最近有一枚定價4萬多元腕表，以緞面及拋光鈦金屬製作表殼，外形硬朗利落，耐磨物料方便日常佩戴，可配搭藍色橡膠及鱷魚皮表帶。表盤分別有藍色或灰色兩種選擇。一般來說這個價位的腕表都是精鋼表殼，但此款卻用上鈦金屬。鈦金屬比鋼材更輕卻更硬，對酸鹼、氯化物等有優良的抗腐蝕能力，廣泛應用於航空業與運動器材生產中。此表在Hublot的腕表來說，性價比非常高，可說是品牌的入門作。

復刻經典 洋溢意國風情

跟品牌同名的Bulgari系列腕表最早於1977年面世，當時品牌製作了Bulgari Roma腕表予VIP顧客，豈料大受歡迎，於是發展成完整系列。腕表設計反映品牌的羅馬起源，展現建築與意大利藝術風格，例如圓柱形表殼的幾何形狀呼應古羅馬紀念碑圓柱，表圈則受羅馬帝國硬幣啟發，刻有品牌名字。今年推出的Cities Special Edition 2020特別版以不同城市為主題，包括Roma款式。41毫米黑色DLC精鋼表殼搭載自製BVL 191自動機芯，配可互換的棕色小牛皮和黑色橡膠表帶，注入現代風格。

環保表帶 宣揚愛護海洋

在CEO George Kern近年的帶領下，Breitling最近的新作可算是相當進取，最新作是Superocean Heritage'57超級海洋文化腕表Outerknown特別版，與衝浪界傳奇人物Kelly Slater創立的永續服裝品牌Outerknown合作，搭載品牌10型自動上鏈機芯。腕表的青銅色表盤配搭棕色Outerknown ECONYL紗線NATO尼龍帶，呈現1950、60年代南加州和夏威夷的衝浪文化氣息。ECONYL紗線完全由回收尼龍廢料製成，例如遺棄或遺失的魚網。表帶用後亦可以回收，別具意義。

別致設計 致敬品牌歷史

Panerai雖自1860年成立，但直到1990年代才向大眾推出民用版腕表。新款PAM01084 Luminor Base Logo腕表的簡潔利落線條，設計靈感源自當時數款早期在市場發表的表款，向品牌歷史致敬。表盤上以熒光綠色Super-LumiNova夜光材料塗覆數字與雋刻時標、系列枕形表殼、標誌表冠護橋及其鎖桿，都是品牌廣為人知的設計美學。黑色表盤的9時位置設有小秒盤，6時位置則有OP標誌，逆向雙箭頭的別致造型，呼應品牌伴隨意大利海軍上天下海的歷史。

飛行員腕表 紀念小王子

Mark系列是IWC其中一個最多人收藏的款式，系列誕生自1936年，是為軍事人員製作的首款飛行員腕表。事隔多年腕表已發展到Mark XVIII系列，仍然深受愛戴。今次品牌特別推出「小王子」特別版，以聖艾修伯里筆下的小王子為主題。腕表防水深度達6巴（即60米），搭載35111型自動機芯，動力儲備長達42小時，滿足飛行員腕表走時精準的要求。精鋼表殼搭載軟鐵內殼，可抵擋外來磁場影響。深藍色表盤配搭讓人聯想起聖艾修伯里當年身穿飛行服的米色縫線棕色小牛皮表帶，表底蓋刻有小王子圖案。

復古美學 靈感源自投幣式電話

受到1940及50年代Minerva表廠的經典腕表啟發，Montblanc Heritage系列糅合了製表工藝的輝煌歷史與創新的設計意和技術。系列的新款單按鈕計時表，其弧形淡橙色表盤配以兩種不同細工處理，配搭煤灰色阿拉伯數字和時標，突顯優雅精緻的美感。3時位置的計時盤設有延長了的3分鐘、6分鐘和9分鐘的時間刻度，復古風格設計靈感源自昔日使用投幣式電話的通話時間顯示。42毫米拋光精鋼表殼配以弧形表耳，表殼背面飾有Minerva表廠印花壓紋圖案，綴以弧形藍寶石水晶玻璃鏡面。

●查詢：

TAG Heuer 2375 0836 Zenith 3105 9823（三寶鐘錶珠寶） Hublot 2781 2728

Bulgari 2523 8057 Breitling 2295 1088 Panerai 8200 3033

IWC 2301 3011 Montblanc 2367 7266

文：張曉冬

編輯：王翠麗

美術：謝偉豪

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